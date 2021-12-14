Региональный центр единоборств в Улан-Удэ планируют открыть в этом году

Общество, Фото: УКС правительства Бурятии

Строительная готовность объекта составляет 95 процентов



Сейчас в строящемся региональном центре единоборств в Улан-Удэ производится внутренняя отделка, пусконаладка. Полностью выполнены работы по благоустройству территории, монтажу наружных инженерных сетей.



Начальник управления капстроительства правительства Бурятии Анатолий Урбанов рассказал, что все основные строительно-монтажные работы завершены: каркас здания, конструктивная часть, колонны, окна, витражи, перегородки. Выполнено благоустройство территории: проезды, тротуары, мероприятия для маломобильных граждан, озеленение, сообщает минстрой Бурятии.



- Строительство стартовало в конце 2020 года. Готовность сейчас – 95 процентов, над завершением трудится 130 человек. Наружные инженерные сети выполнены на 100 процентов, внутренние – на 98. Ведутся отделочные, пусконаладочные работы – еще около двух недель, и будет установка оборудования. До 25 декабря мы должны полностью все работы завершить. В начале года были опасения, когда были скачки по стоимости строительных материалов, из-за этого произошла задержка около месяца, но этот момент мы решили, - добавил Анатолий Урбанов.



Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников отметил, что необходимо не снижать темпа работ – до сдачи остаётся меньше месяца. По его словам, объект крупный – около 10 тыс. кв. м. Основной конструктив здания – это металлоконструкции, которые в этом году подорожали, поэтому случилось удорожание контракта примерно на 40 млн. рублей. В итоге, подрядчик нагнал график.



- Планируем 25 декабря зайти сюда с итоговой проверкой. Приложим все силы, чтобы ввести объект в этом году. И в 2022-м он уже заработает в полную силу для спортсменов, жителей республики и непосредственно данного микрорайона, - пояснил зампред.



Строительство спортцентра в 103 микрорайоне Улан-Удэ площадью 9000 кв. метров стало возможным благодаря средствам единой дальневосточной субсидии – это более 300 млн. рублей. На первом этаже в специализированных залах двухэтажного здания улан-удэнцы смогут заниматься боксом, восточными единоборствами, баскетболом и волейболом. Этаж оборудован раздевалками с душевыми, тренерскими, медицинскими комнатами и сауной. На втором этаже расположатся хостел на 20 мест, универсальный зал, административные помещения, конференц-зал на 45 мест и трибуны на 408 мест.

