В Бурятии определят лучших в игре на фортепиано

Республиканский конкурс имени Веры Обыденной пройдёт в дистанционном формате
С 16 по 17 декабря в Улан-Удэ пройдёт VI республиканский конкурс обязательного фортепиано имени В.Д. Обыденной. Мероприятие состоится в дистанционном формате в колледже искусств имени П.И.Чайковского.
- Вера Обыденная – одна из основательниц профессионального искусства Бурятии. Ученица профессора Санкт-Петербургской консерватории Л.В. Николаева, яркая представительница европейской интеллигенции, с 1920 года неразрывно связана с музыкальной жизнью Бурятии. Долгие годы Вера Дмитриевна вела концертную, просветительскую и педагогическую деятельность в Бурятии. Целое поколение профессиональных музыкантов являлось её учениками, а сегодня их последователи несут славные пианистические традиции, заложенные Верой Обыденной, - сообщает пресс-служба колледжа.
На данный момент заканчивается приём заявок. В конкурсе будут соревноваться учащиеся детских школ искусств Бурятии: Кяхтинской, Кижингинской, Петропавловской, Закаменской, Усть-Баргузинской, Кабанской, Хоринской, посёлка Кичера Северо-Байкальского района, а также учащиеся ДШИ №3, №4, №5, №7, №8, №11, №13 города Улан-Удэ и имени Б. Ямпилова при колледже искусств имени П.И. Чайковского.
Выступление участников будет оценивать жюри, в которое войдут педагоги ВСГИК, колледжа искусств и ДШИ Улан-Удэ.
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