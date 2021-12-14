За неделю в армию отправили более 150 новобранцев
Военные комиссариаты в Бурятии завершают отправку призывников в войска. На сегодняшний день отправлено более 75 % призывников от плана. На текущей неделе состоялась торжественная отправка в войска более 150 новобранцев.
Основная часть молодого пополнения будет проходить службу в соединениях и воинских частях общевойсковых объединений Восточного военного округа, дислоцированных в Приморском, Забайкальском, Хабаровском краях и Тихоокеанского флота.
В этом призыве из Бурятии в научную роту министерства обороны Российской Федерации отправился служить один призывник.
Осенний призыв стартовал 1 октября и завершится в конце декабря, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году также два призывника из Бурятии пополнили ряды научной роты. Молодые люди отобрались в ходе осеннего и весеннего призывов.
Призывник из Бурятии отобрался в научную роту
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