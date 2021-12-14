Из перечня исключены семьи, получившие социальные выплаты
Внесены изменения в закон Иркутской области №146-ОЗ о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан. Соответствующий документ подписан 13 декабря.
Закон №146-ОЗ от 28 декабря 2015 года определяет случаи бесплатного предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан, в том числе граждан, имеющих трёх и более детей. Изменения предусматривают, что земельный участок может быть предоставлен многодетной семье, которой ранее не предоставлялась социальная выплата.
Напомним, что в июне этого года указом губернатора Иркутской области № 158-уг была установлена мера социальной поддержки многодетных семей в виде социальной выплаты взамен бесплатного предоставления в собственность земельных участков. Средства социальной выплаты можно использовать на покупку жилья или земельного участка; на строительство жилья; для уплаты первоначального взноса при получении ипотечного кредита; на погашение по кредитам, в том числе ипотечным, на приобретение жилого помещения, земельного участка, расположенных на территории Иркутской области.
Изменения в закон № 146-ОЗ определяют, что в случае предоставления социальной выплаты многодетная семья снимается с учёта в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно. Также предусмотрено, что в случае возврата средств социальной выплаты в бюджет семья восстанавливается на земельном учёте. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области изменили закон о бесплатных земельных участках
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