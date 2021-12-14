Улан-удэнец стал звездой «Романсиады»

В Сети появилась фотография победителя престижного конкурса с Николаем Басковым



Улан-удэнец Жамсо Бамбагаев победил в юбилейном XXV международном конкурсе молодых исполнителей русского романса «Романсиада» в Москве. Жамсо - студент IV курса Новосибирской государственной консерватории им. Глинки, сообщает Республиканский колледж искусств.



- Поздравляем выпускника Колледжа искусств специальности «Вокальное искусство» 2018 года Жамсо Бамбагаева с победой в XXV Московском международном конкурсе молодых исполнителей русского романса «Романсиада-2021», - поздравляет альма-матер своего выпускника.



В Колледже Бамбагаев обучался в классе преподавателей заслуженного работника культуры России, народного артиста Бурятии Б.Б. Базарова и заслуженного артиста Бурятии Михаила Пирогова. Сейчас Жамсо учится в Новосибирской консерватории, в классе преподавателя народного артиста Бурятии, доцента Шагдара Зондуева. Оперные певцы из Бурятии Михаил Пирогов, Шагдар Зондуев успешно выступают на сцене Новосибирского театра оперы и балета.



В этом году конкурс отмечает четвертьвековой юбилей. В первый раз творческое состязание провели в 1997 году. С тех пор многие из участников «Романсиады» стали известными артистами. Турнир объединяет молодых профессионалов и начинающих солистов в возрасте от 17 до 26 лет. Главная задача конкурса — сохранение и развитие любимого демократичного жанра романса силами молодого поколения.



«Романсиада» охватила многие российские регионы и уже давно перебралась в другие страны. За победу в конкурсе борются в Европе, Средней Азии, на Кавказе, во многих других регионах.



Деятельность конкурса высоко отмечена международным культурным сообществом в 2017 году и «Романсиада» проходит под эгидой ЮНЕСКО.



Победитель конкурса из Бурятии сфотографировался с золотым голосом России Николаем Басковым, который был лауреатом II степени «Романсиады» в 1997 году.

