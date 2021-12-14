Железнодорожников наградили медалью «За заслуги перед Отечеством II степени»
Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами забайкальских железнодорожников.
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награждены машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Чернышевск-Забайкальский Александр Обеланов и машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Борзя Игорь Шорников. Машинист тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Чита Сергей Костырский отмечен благодарностью президента России.
Отметим, что Александр Обеланов 35 лет трудится на Забайкальской железной дороге. Машинист первого класса совмещает обслуживание пассажирского и грузового движения на участке Чернышевск – Могоча. Игорь Шорников работает в эксплуатационном локомотивном депо Борзя более 25 лет. Свой практический опыт работы и профессиональные знания он направляет на подготовку и обучение машинистов и их помощников. Сергей Костырский посвятил 30 лет работе в эксплуатационном локомотивном депо Чита. В 2014, 2016 и 2017 годах он был удостоен звания «Лучший машинист локомотива». Об этом сообщает пресс-служба ЗабЖД.
Забайкальские машинисты удостоены госнаград
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