Также состоится торжественное собрание общественности, посвящённое юбилею писателя
Открытие памятника выдающемуся бурятскому писателю Даширабдану Батожабаю и торжественное собрание общественности, посвящённое столетию со дня его рождения, состоится в Улан-Удэ 17 декабря. Мероприятия проведут в национальной библиотеке Бурятии.
Собрание общественности станет завершающим событием празднования юбилея. На нём состоится презентация собрания сочинений Д.О. Батожабая на бурятском языке (в 5 томах), подведут итоги и наградят победителей конкурсов. Участие примут представители администрации республики, министерств и ведомств, поэты, писатели, родственники.
Памятник Даширабдану Батожабаю, автором которого стал скульптор Баир Сундупов, расположится на территории национальной библиотеки РБ. На открытие памятника приглашены г глава республики Алексей Цыденов, Хамбо-лама Дамба Аюшеев, руководитель администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края Буянто Батомункуев, сенатор РФ от Забайкальского края Баир Жамсуев.
В холле 2 этажа будут развёрнуты выставки по творчеству Д.О. Батожабая из фондов национальной библиотеки РБ, республиканской детско-юношеской библиотеки Бурятии, а также фондов государственного архива республики.
По итогам конкурса фанфиков по мотивам книги «Похищенное счастье» будут награждены победители за лучшие работы дипломом и денежным призом в размере 3000 рублей. Также в конце вечера гости могут увидеть работу победителя конкурса буктрейлеров по роману «Похищенное счастье». Об этом сообщает пресс-служба нацбиблиотеки РБ.
Напомним, на прошлой неделе в республиканской детско-юношеской библиотеке состоялось открытие бюста Даширабдана Батожабая. Его автором также является скульптор Баир Сундупов.
Возрастное ограничение 16+
В Улан-Удэ откроют памятник Даширабдану Батожабаю
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