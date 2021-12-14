Конкурс был посвящён 76-летию Победы
В Бурятии прошёл IV межрегиональный конкурс сочинений на бурятском языке «Мүнгэн гуурhан: түрэл арадайм баатарнууд». Конкурс завершился 20 ноября. Он был посвящён 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Оператором конкурса выступила Бурятская гимназия №29 совместно с кафедрой гуманитарных дисциплин республиканского института образовательной политики при активной поддержке республиканского центра по развитию бурятского языка, сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.
Всего в конкурсе приняли участие 46 учащихся из Закаменского, Кижингинского, Окинского, Тункинского, Хоринского районов, Улан-Удэ, студенты Бурятского республиканского педагогического колледжа и техникума автомобильного транспорта.
Организаторы конкурса отмечают: участники показали, что неплохо владеют умениями создавать самостоятельные связные тексты на бурятском языке, выбирать способы раскрытия темы, обогащать и углублять его дополнительными смыслами, логикой. Они также отметили, что школьные учителя бурятского языка и литературы проводят достаточно большую работу по обучению учащихся творческим письменным работам различных типов текста.
В Бурятии прошёл конкурс сочинений на бурятском языке
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
43 дизайн-проекта общественных мест готовы к реализации в республике
Республика находится в середине рейтинга по заболеваемости COVID-19 в стране
Субсидию необходимо использовать до середины июня
Представитель Бурятии выиграл бой удушающим приёмом
Конкурс агитбригад прошёл в Доме творчества «Форус»
В номере бурятских юмористов приняла участие Елена Летучая
Нынешнее здание Дома культуры было построено ещё в 1936 году
Кадеты соревновались в эссе на тему Конституции
За сутки скончались сразу десять пациентов
В дело вмешалась прокуратура
Мужчина обратился в прокуратуру
Собственник грузового прицепа так и не нашёлся
Мужчина угнал машину и продал её за бесценок
Соревнования пройдут в ФСК с 18 по 19 декабря
ТММ-3М2 может применяться при ЧС в случае весеннего разлива рек