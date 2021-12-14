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В Бурятии прошёл конкурс сочинений на бурятском языке

В Бурятии прошёл конкурс сочинений на бурятском языке
Общество,  Фото:pixabay.com
Конкурс был посвящён 76-летию Победы

В Бурятии прошёл IV межрегиональный конкурс сочинений на бурятском языке «Мүнгэн гуурhан: түрэл арадайм баатарнууд». Конкурс завершился 20 ноября. Он был посвящён 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Оператором конкурса выступила Бурятская гимназия №29 совместно с кафедрой гуманитарных дисциплин республиканского института образовательной политики при активной поддержке республиканского центра по развитию бурятского языка, сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.

Всего в конкурсе приняли участие 46 учащихся из Закаменского, Кижингинского, Окинского, Тункинского, Хоринского районов, Улан-Удэ, студенты Бурятского республиканского педагогического колледжа и техникума автомобильного транспорта.

Организаторы конкурса отмечают: участники показали, что неплохо владеют умениями создавать самостоятельные связные тексты на бурятском языке, выбирать способы раскрытия темы, обогащать и углублять его дополнительными смыслами, логикой. Они также отметили, что школьные учителя бурятского языка и литературы проводят достаточно большую работу по обучению учащихся творческим письменным работам различных типов текста.



конкурс сочинения

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