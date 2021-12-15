Работы принимаются до 22 декабря
В Бурятии объявлено о проведении республиканского творческого конкурса «Мы против террора!». Он проводится для учащихся от 7 до 18 лет образовательных учреждений любого типа и вида, учреждений дополнительного образования, воспитанников учреждений социального обслуживания, а также педагогов образовательных учреждений всех типов в номинации «Методическая разработка».
Для участия в конкурсе обучающиеся должны представить работу в одну из пяти номинаций: «Рисунки», «Листовки, памятки», «Электронные плакаты», «Социальные ролики» и «Методические разработки» (номинация для педагогов). В номинациях для учащихся конкурс проводится по трём возрастным группам: младший возраст (1-4 классы), средний возраст (5-8 классы) и старший возраст (9-11 классы).
Работы на конкурс «Мы против террора!» принимаются до 22 декабря. Подведение итогов состоится с 23 по 28 декабря. Победителям в каждой номинации присуждаются дипломы и призы. Всем участникам, не занявшим призовых мест, будут направлены электронные сертификаты участника. Об этом сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии стартовал конкурс «Мы против террора!»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Нарушители избежали ответственности
Пенсионер успел вовремя заблокировать карту и избежать дальнейших трат
Также состоится торжественное собрание общественности, посвящённое юбилею писателя
Работы принимаются до 22 декабря
Днём в республике местами до -33
Принять участие в конкурсе могут и профессиональные музыканты, и любители
Режиссёром постановки стал Олег Юмов
В декабре и январе в городе пройдут первые два этапа соревнований
Республиканский конкурс имени Веры Обыденной пройдёт в дистанционном формате
В Улан-Удэ завершились соревнования по фигурному катанию
Учащиеся по историческим документам воссоздали хлеб блокадного Ленинграда
Новая структура призвана централизовать родительский контроль в республике
В Улан-Удэ в 2022 году проведут ремонт 29 участков протяжённостью 30 км
Работы планируют завершить до 25 декабря
Церемония открытия прошла 10 декабря в республиканской детско-юношеской библиотеке