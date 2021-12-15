В Бурятии стартовал конкурс «Мы против террора!»

Работы принимаются до 22 декабря



В Бурятии объявлено о проведении республиканского творческого конкурса «Мы против террора!». Он проводится для учащихся от 7 до 18 лет образовательных учреждений любого типа и вида, учреждений дополнительного образования, воспитанников учреждений социального обслуживания, а также педагогов образовательных учреждений всех типов в номинации «Методическая разработка».



Для участия в конкурсе обучающиеся должны представить работу в одну из пяти номинаций: «Рисунки», «Листовки, памятки», «Электронные плакаты», «Социальные ролики» и «Методические разработки» (номинация для педагогов). В номинациях для учащихся конкурс проводится по трём возрастным группам: младший возраст (1-4 классы), средний возраст (5-8 классы) и старший возраст (9-11 классы).



Работы на конкурс «Мы против террора!» принимаются до 22 декабря. Подведение итогов состоится с 23 по 28 декабря. Победителям в каждой номинации присуждаются дипломы и призы. Всем участникам, не занявшим призовых мест, будут направлены электронные сертификаты участника. Об этом сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.



Возрастное ограничение 6+

