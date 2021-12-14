В Бурятии выберут лучший музыкальный клип

Принять участие в конкурсе могут и профессиональные музыканты, и любители



В Бурятии объявлен конкурс на «Лучший музыкальный клип Бурятии – 2021». Мероприятие проводится среди профессиональных музыкантов, детей и любителей-исполнителей республики.



Победители будут определены в трёх номинациях: «Мэргэжэлтэн» - профессиональные видеоклипы, «Һайн дуратан» - любительские материалы и «Хүүгэд» - видео, где вокалистами выступают дети (как профессиональные, так и любительские). Для самых массовых и оригинальных клипов предусмотрена отдельная номинация «Гордость Бурятии».



В конкурсе участвуют клипы, выложенные в сеть в течение 2021 года. Участники могут представлять, как индивидуальные, так и коллективные работы. Приём заявок осуществляется до 17 декабря. Ссылку на видеоклип и краткое описание к нему с информацией об авторе можно направлять на электронную почту info@buryad.tv . Голосование начнётся 17 декабря на сайте телеканала «Буряад ТВ».



Как сообщает пресс-служба министерства культуры РБ, награждение денежными призами состоится в конце декабря. Победителям конкурса будут вручены памятные награды, грамоты и подарочные сертификаты на 10000 рублей.



Возрастное ограничение 6+



