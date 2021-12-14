В Улан-Удэ завершились соревнования по фигурному катанию
8 и 9 декабря в Улан-Удэ прошло первенство Бурятии по фигурному катанию на коньках. Помимо спортсменов республики, соревнования собрали участников из городов Мирный, Иркутск, Ангарск и Чита. Всего в первенстве приняло участие более 130 юных фигуристов.
Было разыграно 15 комплектов медалей в классификационных стартах и 10-в любительских соревнованиях. Копилка фигуристов Бурятии пополнилась на 32 медали, сообщает ледовая арена «IceМетр».
Фигуристы Бурятии завоевали 32 медали домашнего первенства
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