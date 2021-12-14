Представитель Бурятии выиграл бой удушающим приёмом
В Хабаровске состоялось первенство Дальнего востока по боевому самбо. В турнире приняли участие около 100 сильнейших спортсменов из Бурятии, Якутии, Амурской и Сахалинской областей, Камчатского, Забайкальского и Хабаровского краёв.
Сотрудник ОМОН «Кречет», мастер спорта по боевому самбо, прапорщик полиции Чингис С. из Бурятии в финальной схватке проигрывая по очкам, выиграл бой удушающим приёмом. Он завоевал золото чемпионата в весовой категории до 79 кг.
Победителей наградили чемпионским поясами, медалями и грамотами.
Росгвардеец Бурятии войдёт в сборную команду Дальневосточного федерального округа для участия в чемпионате России.
Росгвардеец из Бурятии стал сильнейшим самбистом на Дальнем Востоке
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