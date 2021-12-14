В Улан-Удэ открыли мемориальную доску легенде балета Бурятии

13 декабря исполнилось 80 лет со дня рождения балерины Ольги Коротковой



13 декабря в Улан-Удэ состоялось торжественное открытие мемориальной доски солистки Бурятского государственного академического театра оперы и балета, народной артистки РСФСР, лауреата Государственной премии Бурятской АССР Ольги Коротковой. В день её рождения возле дома №12 по улице Ранжурова, где Ольга Шарыповна прожила большую часть своей жизни, собрались родственники, друзья, коллеги и ученики, чтобы почтить память легенды бурятского балета.



- Ольга Короткова отслужила в Бурятском театре оперы и балета тридцать лет. Она танцевала ведущие партии, преподавала в хореографическом колледже. Сегодня ей исполнилось бы ровно 80 лет. Люди, которые её знали лично, рассказывают об Ольге Шарыповне как об очаровательной женщине, с тонкой натурой, нежной балерине, которая всегда могла передать характер своих героинь. Она сама сравнивала свою жизнь с прекрасным танцем, отдаваясь любимому делу полностью. В этом была она вся, — выступила с приветственным словом министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Открытие мемориальной доски, на которой запечатлена балерина в образе Одетты из балета «Лебединое озеро» было организовано по инициативе супруга, народного артиста РСФСР, солиста БГАТОиБ Виктора Ганженко при содействии Бурятского театра оперы и балета и Бурятского хореографического колледжа. Как сам Виктор Александрович говорит об Ольге Коротковой: «В ней сочетались красота, культура и аристократизм».



14 декабря состоится вечер памяти «Легенда бурятского балета — Ольга Короткова» (6+). В честь 80-летнего юбилея балерины артисты Бурятского театра оперы и балета совместно с учащимися Бурятского хореографического колледжа подготовили концертную программу, в которую войдут избранные произведения из репертуара Ольги Шарыповны. Об этом сообщает пресс-служба БГАТОиБ.

