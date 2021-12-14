В библиотеке Бурятии установили бюст Даширабдана Батожабая

Церемония открытия прошла 10 декабря в республиканской детско-юношеской библиотеке



10 декабря в Улан-Удэ состоялось открытие бюста писателя и драматурга Даширабдана Батожабая работы скульптора Баира Сундупова. Бюст передан в центр чтения имени Д. Батожабая республиканской детско-юношеской библиотеки в дар скульптором и дочерью писателя Сэсэгмой Батожабай.



Бюст открыли дочь писателя и Баир Сундупов, которые поприветствовали гостей и рассказали об истории создания бюста. Также на церемонии выступили представители библиотеки, министерства культуры РБ и БГАТД имени Х. Намсараева, рассказавшие о прошедших юбилейных мероприятиях, посвящённых писателю. На открытие были также приглашены друзья и коллеги Батожабая, представители Агинского и Догойского землячеств. Для гостей церемонии выступил ансамбль моринхууристов колледжа искусств имени Чайковского.



Напомним, что в этом году отмечается столетие со дня рождения Даширабдана Батожабая, классика бурятской литературы. В 2001 году государственной юношеской библиотеке республики (ныне центр чтения республиканской детско-юношеской библиотеки) было присвоено имя Даширабдана Батожабая. Об этом сообщает пресс-служба РДЮБ.

