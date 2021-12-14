Церемония открытия прошла 10 декабря в республиканской детско-юношеской библиотеке
10 декабря в Улан-Удэ состоялось открытие бюста писателя и драматурга Даширабдана Батожабая работы скульптора Баира Сундупова. Бюст передан в центр чтения имени Д. Батожабая республиканской детско-юношеской библиотеки в дар скульптором и дочерью писателя Сэсэгмой Батожабай.
Бюст открыли дочь писателя и Баир Сундупов, которые поприветствовали гостей и рассказали об истории создания бюста. Также на церемонии выступили представители библиотеки, министерства культуры РБ и БГАТД имени Х. Намсараева, рассказавшие о прошедших юбилейных мероприятиях, посвящённых писателю. На открытие были также приглашены друзья и коллеги Батожабая, представители Агинского и Догойского землячеств. Для гостей церемонии выступил ансамбль моринхууристов колледжа искусств имени Чайковского.
Напомним, что в этом году отмечается столетие со дня рождения Даширабдана Батожабая, классика бурятской литературы. В 2001 году государственной юношеской библиотеке республики (ныне центр чтения республиканской детско-юношеской библиотеки) было присвоено имя Даширабдана Батожабая. Об этом сообщает пресс-служба РДЮБ.
В библиотеке Бурятии установили бюст Даширабдана Батожабая
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Железнодорожников наградили медалью «За заслуги перед Отечеством II степени»
Три средних учебных заведения столицы Бурятии стали лучшими по количеству поступивших в ведущие вузы России
Слюдянский район Иркутской области победил в конкурсе туристских брендов
Четыре диплом «Туристического сувенира 2021» едут в республику
Победители получат денежные призы
Списки возглавили Курумканская ДШИ и музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева
13 декабря исполнилось 80 лет со дня рождения балерины Ольги Коротковой
Из перечня исключены семьи, получившие социальные выплаты
Ситуацию с плохим воздухом прокомментировал Евгений Кислов
Об этом заявил глава Рособрнадзора
Эксперимент начали с пяти регионов
Необычный арт-объект украсил территорию самой большой школы
Жительница республики плохо слышала с детства, а в последние годы практически оглохла
В учреждении прошёл конкурс чтецов
В новом году стартует очередной этап программы поддержки внутреннего российского туризма