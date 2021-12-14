В Бурятии завершился конкурс переводов стихотворений Дондока Улзытуева

Победители получат денежные призы



В Бурятии объявлены победители конкурса художественных переводов стихотворений поэта Дондока Улзытуева. Напомним, что в этом году отмечается 85 лет со дня рождения одного из самых ярких бурятских лириков ХХ столетия.



Участники конкурса должны были представить на конкурсную оценку перевод одного стихотворений на русский язык из предложенного списка. Заявки принимались до 30 ноября. Всего на конкурс поступило 40 заявок.



Наличие специального подстрочного перевода стихотворений позволило расширить географию конкурса. Таким образом, участниками стали не только жители Бурятии, но и представители самых разных уголков России и зарубежья, таких как Москва, Санкт-Петербург, Ростовская область, Челябинская область, Костромская область, Удмуртия, Коми, Забайкальский край, Израиль.



Работы оценивались по следующим критериям: стилистическая грамотность перевода; сохранение семантической структуры произведения; разнообразие переводческих приёмов; стиль и художественная насыщенность перевода, наличие художественно-выразительных средств; отсутствие грамматических, стилистических, лексических ошибок.



Конкурсная комиссия присудила призовые места за лучший художественный перевод стихотворения с бурятского языка на русский язык следующим участникам.

Диплом лауреата I степени и денежный приз в размере 5000 руб.: Любови Дубковой, Анне Бабинцевой, Леониду Ламажапову, Татьяне Чураковой.

Диплом лауреата II степени и денежный приз в размере 3000 руб.: Евгении Зиминой, Каринэ Гаспарян, Наталье Микушиной.

Диплом лауреата III степени и денежный приз в размере 2000 руб.: Дмитрию Буракову, Сэсэг Дармаевой, Александру Исакову, Алексею Коробейникову, Валентину Литвинову.

Диплом и специальный приз в размере 1000 руб.: Басаа Валерию, Доржи Бадмаеву, Дариме Эрдынеевой.



Победители будут уведомлены по электронной почте. Сертификаты участников будут рассылаться с 14 декабря, сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.



