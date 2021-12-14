В пригороде Улан-Удэ Дом культуры оказался под угрозой закрытия

По этому поводу жители села Сотниково даже обращались на прямую линию президента Владимира Путина в июне 2021 года.







Эксперты Народного фронта совместно с профильными ведомствами района и руководства Дома культуры побывали в здании с рейдом. В здании, несмотря на наличие явных признаков аварийности, продолжаются занятия.







За пояснениями общественники обратились в минкульт Бурятии и районную администрацию. Их также попросили своевременно принять меры и найти варианты для размещения Дома культуры в новом здании. В противном случае пригородное село рискует остаться без единственного Дома культуры.















Дом культуры в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии находится в ветхом состоянии. Ему грозит полное закрытие из-за большого износа конструкций, а вопрос с новым зданием в селе пока не решён, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.По данным администрации Иволгинского района, в Доме культуры, 1936 года постройки, занимаются девять клубных формирований. Их посещают 263 человека. Из них пять детских клубов на 153 ребёнка, один клуб для молодёжи посещает 10 человек, два клуба для граждан возрастом 50-55 лет посещают 45 человек и один клуб для всех возрастных категорий посещают 55 человек.- Дом культуры имеет большое значение в районе как центр культурно-массовой работы среди населения. Однако здание находится в ветхом, аварийном состоянии, износ несущих элементов составляет 80%, срок службы эксплуатации здания превышен в полтора раза, - отмечают в ОНФ.Чиновники районной администрации пояснили, что в настоящее время под строительство Дома культуры оформлен земельный участок. Однако на разработку проектно-сметной документации необходимо 6,5 млн руб. Таких средств район пока не смог изыскать.- При этом данной проблеме уже больше трёх лет. В феврале 2018 года во время рабочей поездки в Иволгинский район глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение минкульту республики и местным властям внести предложения по строительству сельского дома культуры в селе Сотниково. Позже исполнение поручения было продлено до 1 июля 2020 года, в связи с рассмотрением предложения о приобретении здания кафе «Турандот» площадью чуть более 1 тыс. кв. метров в селе Сотниково для размещения Дома культуры и библиотеки. Однако Народный Хурал при рассмотрении данного вопроса на сессии не одобрил данное предложение и отказал в статье расходов на данные цели при формировании бюджета. До сих пор неизвестно, каким образом будет в итоге реализовано поручение главы, - прокомментировал член регионального штаба Народного фронта в Бурятии, эксперт тематической площадки «Жилье и городская среда» Александр Гусев.