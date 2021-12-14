Слюдянский район Иркутской области победил в конкурсе туристских брендов
Итоги всероссийского конкурса туристских брендов «Диво России – Золотой бренд» подвели в Нижнем Новгороде. Слюдянский район Иркутской области, представляющий туристский бренд «Южное Прибайкалье», стал победителем в номинации «Районы России».
– На конкурс представили четыре ролика о Южном Прибайкалье, рассказали о событиях и маршрутах, ответили на вопросы экспертов и завоевали заслуженную победу, – рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.
Кроме того, ещё два видеоролика о Байкале стали призёрами фестиваля-конкурса «Диво России – 2021». Видеоролик о праздновании Нового года на берегу Байкала под названием «Фестиваль волшебников «Ледяная сказка Байкала» занял третье место в номинациях «Музыкальный видеоклип» и «Событийный туризм». Главные герои видео – Байкальский Дед Мороз и его гости – новогодние волшебники из других регионов России, а также жители Слюдянского района.
Ещё одно видео, главным героем которого также стал Байкальский Дед Мороз, заняло третье место в номинации «Доступный туризм (люди с ограниченными возможностями)».
Всего на конкурс в этом году поступило 1200 видеороликов, около 300 фильмов, телерепортажей и видеоблогов, а также около ста фоторепортажей. Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.
Южное Прибайкалье признано «золотым» брендом России
Общество, Фото:
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