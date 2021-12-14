Кадеты соревновались в эссе на тему Конституции
13 декабря в прокуратуре Советского района Улан Удэ наградили учащихся республиканской кадетской школы-интерната, участвовавших в конкурсе эссе. Кадеты писали сочинения на тему «Роль Конституции в моей жизни». Мероприятие было посвящено Дню Конституции РФ.
- Конституция – основной закон страны, является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов, - напомнил кадетам прокурор Советского района Улан-Удэ Андрей Багаев.
Первое место занял ученик 10 класса Тамир.
- Считаю, что Конституция – это своеобразный договор между государством и обществом. Жить в обществе и не подчиняться закону как минимум странно, - поделился победитель конкурса эссе.
Второе и третье места у учеников 9 класса.
Все участвовавшие в конкурсе получили памятные подарки.
В прокуратуре Советского района Улан-Удэ наградили кадетов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Нынешнее здание Дома культуры было построено ещё в 1936 году
Кадеты соревновались в эссе на тему Конституции
За сутки скончались сразу десять пациентов
В дело вмешалась прокуратура
Мужчина обратился в прокуратуру
Собственник грузового прицепа так и не нашёлся
Мужчина угнал машину и продал её за бесценок
Соревнования пройдут в ФСК с 18 по 19 декабря
ТММ-3М2 может применяться при ЧС в случае весеннего разлива рек
В Улан-Удэ днём до -14
В центре современного искусства покажут работы Кристины Захаровой и Алёны Расовой
Четыре диплома завоевало Забайкалье в финале конкурса «Туристический сувенир»
В Улан-Удэ провели акцию «Дети Бурятии – граждане России!»
Республика подписала соглашение с Российским футбольным союзом
В честь юбилейной даты состоялось награждение сотрудников БНЦ