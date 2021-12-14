В прокуратуре Советского района Улан-Удэ наградили кадетов

Общество, Фото: предоставлено прокуратурой

Кадеты соревновались в эссе на тему Конституции



13 декабря в прокуратуре Советского района Улан Удэ наградили учащихся республиканской кадетской школы-интерната, участвовавших в конкурсе эссе. Кадеты писали сочинения на тему «Роль Конституции в моей жизни». Мероприятие было посвящено Дню Конституции РФ.



- Конституция – основной закон страны, является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов, - напомнил кадетам прокурор Советского района Улан-Удэ Андрей Багаев.



Первое место занял ученик 10 класса Тамир.



- Считаю, что Конституция – это своеобразный договор между государством и обществом. Жить в обществе и не подчиняться закону как минимум странно, - поделился победитель конкурса эссе.



Второе и третье места у учеников 9 класса.



Все участвовавшие в конкурсе получили памятные подарки.

