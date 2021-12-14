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В прокуратуре Советского района Улан-Удэ наградили кадетов

В прокуратуре Советского района Улан-Удэ наградили кадетов
Общество,  Фото:предоставлено прокуратурой
Кадеты соревновались в эссе на тему Конституции

13 декабря в прокуратуре Советского района Улан Удэ наградили учащихся республиканской кадетской школы-интерната, участвовавших в конкурсе эссе. Кадеты писали сочинения на тему «Роль Конституции в моей жизни». Мероприятие было посвящено Дню Конституции РФ.

- Конституция – основной закон страны, является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов, - напомнил кадетам прокурор Советского района Улан-Удэ Андрей Багаев.

Первое место занял ученик 10 класса Тамир.

- Считаю, что Конституция – это своеобразный договор между государством и обществом. Жить в обществе и не подчиняться закону как минимум странно, - поделился победитель конкурса эссе.

Второе и третье места у учеников 9 класса.

Все участвовавшие в конкурсе получили памятные подарки.
прокуратура кадеты

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