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Иркутск примет первенство СФО по конькобежному спорту

Иркутск примет первенство СФО по конькобежному спорту
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В декабре и январе в городе пройдут первые два этапа соревнований

С 16 по 17 декабря в Иркутске в Ледовом дворце «Байкал» пройдёт первый этап первенства Сибирского федерального округа по конькобежному спорту. В соревнованиях примут участие сильнейшие конькобежцы СФО в возрастных группах 14-15 и 16-17 лет, имеющие уровень спортивной квалификации не ниже третьего спортивного разряда.

- Ожидается, что на первенство приедет более 150 конькобежцев из всех субъектов Сибирского федерального округа. Приангарье представят, например, спортсмены из Иркутска София Татуревич, Кирилл Лысенко, Елизавета Гожидоева и Василиса Брюханова, а также Кирилл Батюшкин из Ангарска, - рассказал заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырёв.

Спортсменам предстоит соревноваться на дистанциях 500, 1000, 1500, 3000 и 5000 метров. В программу первенства включены также масс-старты на 10 кругов. Второй этап первенства СФО пройдёт также в Иркутске 10-12 января 2022 года, третий – в Кемерово 4-6 февраля. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

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