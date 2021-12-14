В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Курумканском районе Бурятии три сотрудника лесприёмного пункта работали без оформления трудовых отношений, отчисления налогов и страховых взносов в отношении них не производились.
После прокурорского вмешательства нарушения устранены, с работниками заключили трудовые договоры.
Кроме того, в отношении работодателя возбуждено административное дело за уклонение от оформления трудового договора. Виновного привлекли к административной ответственности в виде штрафа, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии с работниками лесприёмного пункта не заключили трудовые договоры
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина обратился в прокуратуру
Собственник грузового прицепа так и не нашёлся
Мужчина угнал машину и продал её за бесценок
Соревнования пройдут в ФСК с 18 по 19 декабря
ТММ-3М2 может применяться при ЧС в случае весеннего разлива рек
В Улан-Удэ днём до -14
В центре современного искусства покажут работы Кристины Захаровой и Алёны Расовой
Четыре диплома завоевало Забайкалье в финале конкурса «Туристический сувенир»
В Улан-Удэ провели акцию «Дети Бурятии – граждане России!»
Республика подписала соглашение с Российским футбольным союзом
В честь юбилейной даты состоялось награждение сотрудников БНЦ
За гран-при «Байкальской сюиты» борются детские и молодёжные коллективы и солисты
В занятиях участвовало несколько сотен военнослужащих
К богине Янжиме не зарастает тропа паломников
Двухквартирный дом пока состоит на балансе у администрации сельского поселения