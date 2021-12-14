В Бурятии с работниками лесприёмного пункта не заключили трудовые договоры

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Курумканском районе Бурятии три сотрудника лесприёмного пункта работали без оформления трудовых отношений, отчисления налогов и страховых взносов в отношении них не производились.



После прокурорского вмешательства нарушения устранены, с работниками заключили трудовые договоры.



Кроме того, в отношении работодателя возбуждено административное дело за уклонение от оформления трудового договора. Виновного привлекли к административной ответственности в виде штрафа, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

