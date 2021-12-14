В Бурятии прицеп «чёрных лесорубов» отдали государству

Собственник грузового прицепа так и не нашёлся
По уголовному делу, возбужденному в июне 2019 года по факту незаконной рубки деревьев в Кижингинском лесничестве, полицейские на месте преступления изъяли грузовой прицеп без идентификационных номеров. Имущество приобщили к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.
- По результатам расследования лицо, причастное к совершению преступления, и собственник прицепа не установлены, в связи с чем производство по уголовному делу приостановлено. С момента изъятия прицепа право на него никем не заявлено, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В связи с этим прокурор района обратился в суд с заявлением о признании имущества бесхозяйным и обращении его в собственность государства.
Хоринский районный суд заявление прокурора удовлетворил.
Решение суда не вступило в законную силу.
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