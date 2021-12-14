Улан-удэнца отправили в колонию за кражу авто у знакомой

Мужчина угнал машину и продал её за бесценок
Житель Улан-Удэ признан виновным в краже.
В мае 2020 года мужчина проник во двор дома своей знакомой для кражи автомобиля стоимостью 80 тысяч рублей. Зная, что машина не заперта, мужчина завёл двигатель и покинул место преступления. В последующем он продал автомобиль за семь тысяч рублей.
- Советский районный суд Улан-Удэ с учётом рецидива преступления назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Мужчина подал апелляцию в Восьмой Кассационный суд общей юрисдикции. Здесь приговор оставили без изменения, жалобу осуждённого – без удовлетворения.
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