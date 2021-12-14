 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 декабря

13 декабря

Популярное

Улан-удэнца отправили в колонию за кражу авто у знакомой

Улан-удэнца отправили в колонию за кражу авто у знакомой
Общество,  Фото:pexels.com
Мужчина угнал машину и продал её за бесценок

Житель Улан-Удэ признан виновным в краже.

В мае 2020 года мужчина проник во двор дома своей знакомой для кражи автомобиля стоимостью 80 тысяч рублей. Зная, что машина не заперта, мужчина завёл двигатель и покинул место преступления. В последующем он продал автомобиль за семь тысяч рублей.

- Советский районный суд Улан-Удэ с учётом рецидива преступления назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Мужчина подал апелляцию в Восьмой Кассационный суд общей юрисдикции. Здесь приговор оставили без изменения, жалобу осуждённого – без удовлетворения.
кража суд приговор прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии пенсионеру посчитали не весь стаж
В Бурятии пенсионеру посчитали не весь стаж
Общество, 14.12.2021
Мужчина обратился в прокуратуру 
В Бурятии прицеп «чёрных лесорубов» отдали государству
В Бурятии прицеп «чёрных лесорубов» отдали государству
Общество, 14.12.2021
Собственник грузового прицепа так и не нашёлся
Улан-удэнца отправили в колонию за кражу авто у знакомой
Улан-удэнца отправили в колонию за кражу авто у знакомой
Общество, 14.12.2021
Мужчина угнал машину и продал её за бесценок 
Улан-Удэ примет чемпионат ветеранов по настольному теннису
Улан-Удэ примет чемпионат ветеранов по настольному теннису
Общество, 14.12.2021
Соревнования пройдут в ФСК с 18 по 19 декабря
В Бурятии военные инженеры получат новый тяжёлый мост
В Бурятии военные инженеры получат новый тяжёлый мост
Общество, 14.12.2021
ТММ-3М2 может применяться при ЧС в случае весеннего разлива рек
В Бурятии немного похолодает
В Бурятии немного похолодает
Общество, 14.12.2021
В Улан-Удэ днём до -14
В Улан-Удэ откроются выставки вещей, увиденных в новом свете
В Улан-Удэ откроются выставки вещей, увиденных в новом свете
Общество, 13.12.2021
В центре современного искусства покажут работы Кристины Захаровой и Алёны Расовой
Сувениры Агинского округа попали в число лучших в России
Сувениры Агинского округа попали в число лучших в России
Общество, 13.12.2021
Четыре диплома завоевало Забайкалье в финале конкурса «Туристический сувенир»
Лучшим учащимся Бурятии вручили паспорта
Лучшим учащимся Бурятии вручили паспорта
Общество, 13.12.2021
В Улан-Удэ провели акцию «Дети Бурятии – граждане России!»
Футбол в Бурятии выведут на профессиональный уровень
Футбол в Бурятии выведут на профессиональный уровень
Общество, 13.12.2021
Республика подписала соглашение с Российским футбольным союзом
Бурятскому научному центру исполнилось 55 лет
Бурятскому научному центру исполнилось 55 лет
Общество, 13.12.2021
В честь юбилейной даты состоялось награждение сотрудников БНЦ
В Иркутской области проходит творческая ассамблея
В Иркутской области проходит творческая ассамблея
Общество, 13.12.2021
За гран-при «Байкальской сюиты» борются детские и молодёжные коллективы и солисты
В Бурятии учили экстремальному вождению БМП-2
В Бурятии учили экстремальному вождению БМП-2
Общество, 13.12.2021
В занятиях участвовало несколько сотен военнослужащих
В Бурятии ТОСовцы намерены создать гостевую зону в заброшенном доме
В Бурятии ТОСовцы намерены создать гостевую зону в заброшенном доме
Общество, 13.12.2021
Двухквартирный дом пока состоит на балансе у администрации сельского поселения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^