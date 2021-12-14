В Улан-Удэ днём до -14
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 декабря по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный 5-10, ночью в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -12,-17, местами -22,-27, местами по Прибайкалью югу -7,-12.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура днём -12,-14.
В Бурятии немного похолодает
Общество, Фото:
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