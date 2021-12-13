 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 декабря

12 декабря

Популярное

Освящение алтаря пройдёт во дворце богини в Баргузинском районе Бурятии

Освящение алтаря пройдёт во дворце богини в Баргузинском районе Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
К богине Янжиме не зарастает тропа паломников

В дацане Богини Янжимы, что в Баргузинском районе Бурятии, пройдёт освящение алтаря и хурдэ (барабанов), которые были приобретены для тропы к лику танцующей богини. Также будет освящен субурган, преподнесенный семьёй жителей республики. Он будет установлен в алтаре Цогчен дугана, сообщает Баргузинский дацан «Дворец богини Янжимы».

Событие произойдет в субботу, 18 декабря, на освящение приглашены ректор Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» им. Заяева Дымбрыл багша Дашибалданов, проректор Жаргал багша Дугданов и преподаватель университета Гомбо багша Раднаев. Они вместе с ламами Баргузинского дацана проведут буддийский обряд.

Богиня Янжима известна в народе, как божество, приносящее детей. Многие бездетные пары побывали в баргузинском храме и обрели семейное счастье. Богиню люди видят в разных позах, танцующей, стоящей и т.д. Её лик можно увидеть на камне близ села Ярикто Баргузинского района Бурятии. Ее изображение проявилось в 2005 году перед приездом Пандито Хамбо Ламы Аюшеева, который возродил местный дацан. Ежегодно в Баргузинской долине совершают паломничество к богине Янжиме тысячи людей.
дацан буддизм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Лучшим учащимся Бурятии вручили паспорта
Лучшим учащимся Бурятии вручили паспорта
Общество, 13.12.2021
В Улан-Удэ провели акцию «Дети Бурятии – граждане России!»
Футбол в Бурятии выведут на профессиональный уровень
Футбол в Бурятии выведут на профессиональный уровень
Общество, 13.12.2021
Республика подписала соглашение с Российским футбольным союзом
Бурятскому научному центру исполнилось 55 лет
Бурятскому научному центру исполнилось 55 лет
Общество, 13.12.2021
В честь юбилейной даты состоялось награждение сотрудников БНЦ
В Иркутской области проходит творческая ассамблея
В Иркутской области проходит творческая ассамблея
Общество, 13.12.2021
За гран-при «Байкальской сюиты» борются детские и молодёжные коллективы и солисты
В Бурятии учили экстремальному вождению БМП-2
В Бурятии учили экстремальному вождению БМП-2
Общество, 13.12.2021
В занятиях участвовало несколько сотен военнослужащих
В Бурятии ТОСовцы намерены создать гостевую зону в заброшенном доме
В Бурятии ТОСовцы намерены создать гостевую зону в заброшенном доме
Общество, 13.12.2021
Двухквартирный дом пока состоит на балансе у администрации сельского поселения
Кубок Бурятии по мини-футболу достался БГУ
Кубок Бурятии по мини-футболу достался БГУ
Общество, 13.12.2021
Представительница команды стала лучшим игроком турнира
«Новогодний экспресс» отправился по больницам Улан-Удэ
«Новогодний экспресс» отправился по больницам Улан-Удэ
Общество, 13.12.2021
Артисты выступают под окнами больниц
Якутские всадники поблагодарили Бурятию за тёплый приём
Якутские всадники поблагодарили Бурятию за тёплый приём
Общество, 13.12.2021
Путешественники продолжили свой путь в сторону Иркутска
Иркутские дзюдоисты победили на клубном чемпионате Европы
Иркутские дзюдоисты победили на клубном чемпионате Европы
Общество, 13.12.2021
Клуб «Явара-Нава» выиграл золотые медали во Франции
Бурятские борцы взяли медали первого турнира на призы мэра Осинского района
Бурятские борцы взяли медали первого турнира на призы мэра Осинского района
Общество, 13.12.2021
Турнир состоялся на родине погибшего борца Юрия Власко
В Бурятии помогли двум путешественникам
В Бурятии помогли двум путешественникам
Общество, 13.12.2021
Один из них уже благополучно добрался до дома
Писательница из Забайкалья стала лауреатом премии Арсеньева
Писательница из Забайкалья стала лауреатом премии Арсеньева
Общество, 13.12.2021
Нина Коледнева победила в номинации «Проза для детей»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^