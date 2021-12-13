К богине Янжиме не зарастает тропа паломников
В дацане Богини Янжимы, что в Баргузинском районе Бурятии, пройдёт освящение алтаря и хурдэ (барабанов), которые были приобретены для тропы к лику танцующей богини. Также будет освящен субурган, преподнесенный семьёй жителей республики. Он будет установлен в алтаре Цогчен дугана, сообщает Баргузинский дацан «Дворец богини Янжимы».
Событие произойдет в субботу, 18 декабря, на освящение приглашены ректор Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» им. Заяева Дымбрыл багша Дашибалданов, проректор Жаргал багша Дугданов и преподаватель университета Гомбо багша Раднаев. Они вместе с ламами Баргузинского дацана проведут буддийский обряд.
Богиня Янжима известна в народе, как божество, приносящее детей. Многие бездетные пары побывали в баргузинском храме и обрели семейное счастье. Богиню люди видят в разных позах, танцующей, стоящей и т.д. Её лик можно увидеть на камне близ села Ярикто Баргузинского района Бурятии. Ее изображение проявилось в 2005 году перед приездом Пандито Хамбо Ламы Аюшеева, который возродил местный дацан. Ежегодно в Баргузинской долине совершают паломничество к богине Янжиме тысячи людей.
Освящение алтаря пройдёт во дворце богини в Баргузинском районе Бурятии
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