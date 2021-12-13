В Бурятии ТОСовцы намерены создать гостевую зону в заброшенном доме

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Двухквартирный дом пока состоит на балансе у администрации сельского поселения



В селе Михайловка Закаменского района Бурятии готовятся восстановить заброшенный дом, чтобы создать в нём гостевую зону и столовую. Идеей загорелись члены ТОСа «Шанхай», на чьей территории и находится строение, сообщает пресс-служба администрации Закаменского района. Здание, как говорят сами ТОСовцы, добротное и при должном уходе прослужит еще не один десяток лет.



- Двухквартирный дом пока состоит на балансе у администрации сельского поселения, но после того, как мы его восстановим, нам передадут его в безвозмездное пользование, поэтому мы уже приступили к огораживанию территории, где расположено строение, - рассказывает председатель ТОС «Шанхай» Евгения Базарова.



На создание гостевого дома и столовой ТОСовцев натолкнули односельчане, чьи дети и внуки хотели бы проводить праздники в специально отведённом для этого месте. Кроме того, село, по словам главы администрации сельского поселения «Михайловское» Бадмы Ардаева, довольно часто посещают гости, которым необходим ночлег или просто отдых.



- В зависимости от сезона к нам приезжают за сбором дикоросов, в связи, с чем возникает вопрос, где можно переночевать или просто отдохнуть перед обратной дорогой. Помимо этого, студенты, приезжающие на каникулы домой, любят встречаться, отмечать совместные праздники – теперь для таких посиделок у них будет место, - рассказывает Бадма Валерьевич.



Вместимость столовой предположительно будет рассчитана на 20 посадочных мест, а гостиница – на шесть комнат. Пока же, до их открытия, ТОСовцам предстоит отремонтировать фасад здания, заменить окна, кровлю, полы и произвести косметический ремонт – для реализации всех этих планов, «Шанхайцы» с нетерпением ждут весну, чтобы с наступлением тёплой погоды, сразу же приступить к задуманному.

