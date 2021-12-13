«Новогодний экспресс» отправился по больницам Улан-Удэ

В программе: выступление духового оркестра Дедов Морозов, эстрадной группы «Снегурочки», а также сольных исполнителей Ирины Шагдуровой, Валико Гаспаряна и Сергея Плотникова. Ведущий - символ наступающего года - зажигательный «Тигран».





15 декабря «Новогодний экспресс» остановится в 13:00 в Городской больнице № 4 и в 16:00 – в детской республиканской клинической больнице на ул. Модогоева.





«Новогодний экспресс» начал своё путешествие по Улан-Удэ.С 13 по 15 декабря в преддверии Нового года в столице Бурятии проходят концерты для медицинских учреждений. Концерты для врачей и пациентов подготовили творческие коллективы и солисты Центра культуры и досуга Улан-Удэ.«Новогодний экспресс» двигается по следующему маршруту:13 декабря в 13:00 – республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн, в 15:00 республиканская клиническая больница имени Семашко (хирургический корпус №4), в 16:00 – республиканская клиническая инфекционная больница.14 декабря в 12:00 – ковидный госпиталь клинической инфекционной больницы, 14:00 – детская республиканская клиническая больница на проспекте Строителей, 16:00 – республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Светлый».