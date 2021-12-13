Путешественники продолжили свой путь в сторону Иркутска
Якутские всадники, отправившиеся в конное путешествие до Москвы, поблагодарили жителей Бурятии за тёплый приём. Сейчас направляются в сторону Иркутска. В республике для их лошадей бурятские кузнецы смастерили шипованные подковы, теперь скакунам легче преодолевать путь.
- Спасибо бурятам, бурятской земле за тёплый приём. С Таксимо до Улан-Удэ нас везде встречали, показывали музеи, традиционные игры, проводили обряды, давали ночлег, провожали с благословением. Мы навсегда запомним богатую добрыми, отзывчивыми людьми землю Бурятии, - написали путешественники в аккаунте в Instagram.
Всадники отметили, что лошади Сунтар, Айан, Хонор, Хаастаах с новыми подковами быстро вошли в темп и «готовы покорять все дороги». Своим путешествием всадники хотят показать выносливость якутских лошадей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии якутские всадники побывали в гостях у главы буддистов России XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева. Они подарили ему огромную замороженную рыбу.
Якутские всадники поблагодарили Бурятию за тёплый приём
Общество, Фото:
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