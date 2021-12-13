В Октябрьском районе Улан-Удэ появился новый подрядчик по отлову собак

Если вы потеряли свою собаку или ищите себе питомца, то посмотреть отловленных животных можно на странице подрядчика в Инстаграм.





В Улан-Удэ идёт усиленная работа по отлову бродячих собак. В связи с этим комитет городского хозяйства заключил муниципальный контракт с ИП Жихарева. Подрядчик с 13 декабря будет заниматься безнадзорных животных в Октябрьском районе, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.По условиям контракта подрядчик обязан до 1 июня 2022 года отловить, стерилизовать и выпустить на улицы не менее 915 собак. ИП Жихарева приступила к работе с сегодняшнего дня.– Если вы ищите себе четвероного друга, просим обратиться в приют для бездомных животных. Здесь каждую собаку ветеринары обследуют, стерилизуют и прививают, чипируют. После этого вы можете бесплатно выбрать собаку, которая вам понравиться, – отметил начальник отдела по благоустройству комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.Животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения о владельцах, подлежат возврату владельцам после оплаты административного штрафа. Штраф за самовыгул домашних животных составляет от трёх до пяти тысяч рублей.