 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 декабря

12 декабря

Популярное

В Октябрьском районе Улан-Удэ появился новый подрядчик по отлову собак

В Октябрьском районе Улан-Удэ появился новый подрядчик по отлову собак
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
До 1 июня подрядчик отловит более 900 собак

В Улан-Удэ идёт усиленная работа по отлову бродячих собак. В связи с этим комитет городского хозяйства заключил муниципальный контракт с ИП Жихарева. Подрядчик с 13 декабря будет заниматься безнадзорных животных в Октябрьском районе, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

По условиям контракта подрядчик обязан до 1 июня 2022 года отловить, стерилизовать и выпустить на улицы не менее 915 собак. ИП Жихарева приступила к работе с сегодняшнего дня.

– Если вы ищите себе четвероного друга, просим обратиться в приют для бездомных животных. Здесь каждую собаку ветеринары обследуют, стерилизуют и прививают, чипируют. После этого вы можете бесплатно выбрать собаку, которая вам понравиться, – отметил начальник отдела по благоустройству комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.

Если вы потеряли свою собаку или ищите себе питомца, то посмотреть отловленных животных можно на странице подрядчика в Инстаграм.


Животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения о владельцах, подлежат возврату владельцам после оплаты административного штрафа. Штраф за самовыгул домашних животных составляет от трёх до пяти тысяч рублей.
собаки бродячие животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иркутские дзюдоисты победили на клубном чемпионате Европы
Иркутские дзюдоисты победили на клубном чемпионате Европы
Общество, 13.12.2021
Клуб «Явара-Нава» выиграл золотые медали во Франции
Бурятские борцы взяли медали первого турнира на призы мэра Осинского района
Бурятские борцы взяли медали первого турнира на призы мэра Осинского района
Общество, 13.12.2021
Турнир состоялся на родине погибшего борца Юрия Власко
В Бурятии помогли двум путешественникам
В Бурятии помогли двум путешественникам
Общество, 13.12.2021
Один из них уже благополучно добрался до дома
Писательница из Забайкалья стала лауреатом премии Арсеньева
Писательница из Забайкалья стала лауреатом премии Арсеньева
Общество, 13.12.2021
Нина Коледнева победила в номинации «Проза для детей»
Стартовал международный конкурс учителей бурятского языка
Стартовал международный конкурс учителей бурятского языка
Общество, 13.12.2021
К российским учителям присоединились педагоги из Монголии
Бокалами шампанского постучали в экраны учёные-монголоведы на конференции в Зуме
Общество, 13.12.2021
Преподаватель из Бурятии приняла участие в международной конференции
В Бурятии выбрали «Книги года»
В Бурятии выбрали «Книги года»
Общество, 13.12.2021
Прошло награждение победителей республиканского конкурса
Боксёр из Бурятии дебютировал на профессиональном ринге
Боксёр из Бурятии дебютировал на профессиональном ринге
Общество, 13.12.2021
Первый бой Георгия Кушиташвили окончился победой техническим нокаутом
Столетие братчанки отметили вместе с Днём города
Столетие братчанки отметили вместе с Днём города
Общество, 13.12.2021
Ветерану Великой Отечественной войны вручили нагрудный знак «80 лет битвы за Москву»
Боксёр Бурятии выиграл кубок мира нефтяных стран
Боксёр Бурятии выиграл кубок мира нефтяных стран
Общество, 13.12.2021
Ещё один спортсмен республики стал серебряным призёром
Нейросеть нарисовала для ООПТ Бурятии соболя и нерпу
Нейросеть нарисовала для ООПТ Бурятии соболя и нерпу
Общество, 13.12.2021
Изображения получились довольно неплохими
Ещё одна тайбоксёр из Бурятии стала призёром первенства мира
Ещё одна тайбоксёр из Бурятии стала призёром первенства мира
Общество, 13.12.2021
Екатерина Карнакова выиграла серебряную награду соревнований
Осуждённые иркутской колонии изготовят контейнеры для раздельного сбора отходов
Осуждённые иркутской колонии изготовят контейнеры для раздельного сбора отходов
Общество, 13.12.2021
Контейнеры окрашиваются в разные цвета в зависимости от вида отходов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^