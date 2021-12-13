Турнир состоялся на родине погибшего борца Юрия Власко
11 декабря в села Оса Иркутской области провели первый турнир по вольной борьбе среди школьников на призы мэра Осинского района Виктора Мантыкова. В турнире участвовали юные борцы из Иркутской области, Республики Бурятия, Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Монголии, Киргизии, Республики Дагестан, города Кемерово и Москвы. Всего в Осу съехались порядка 500 участников.
Юноши 2005 года рождения и младше разыграли медали в десяти весовых категориях.
По итогам турнира больше всех медалей завоевали спортсмены из Якутии. В их копилке семь золотых, три серебряных и четыре бронзовых. Они отличились практически во всех весовых категориях.
Второе место в командном зачёте у юных борцов Иркутской области. Они забрали 12 медалей, из которых две золотых, три серебряных и семь бронзовых.
Спортсмены из Бурятии привезли в республику пять медалей – все они бронзовые.
В селе Оса родился выступавший за Бурятию борец Юрий Власко. Двукратный победитель первенств Европы, убитый в 2017 году в возрасте 20 лет, похоронен на свой малой Родине. Из Осинского района также братья-близнецы Балтуевы, подающие большие надежды в большом спорте. У них уже есть медали первенств Европы и мира, а также награды международных турниров. Почётным гражданином Осинского района также является прославленный тренер Валерий Иванов, среди воспитанников которого единственный пока чемпион мира из Бурятии Борис Будаев, Александр Богомоев и многие другие известные спортсмены.
Организатор турнира на призы мэра Осинского района – Осинско-Боханское землячество «Нютаг». Спонсором мероприятия выступил партнёр федерации вольной борьбы Бурятии – ЗГРП (Забайкальское горнорудное предприятие). Спонсор предоставил борцовский ковёр, наградную продукцию и призовой фонд турнира.
Бурятские борцы взяли медали первого турнира на призы мэра Осинского района
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