Медведи будут спать до весны
Сегодня, 13 декабря отмечается День медведя. Для России этот праздник особенный, так как медведь – национальное животное нашей страны, символ России. Он изображён на гербах многих российских городов, таких как Пермь, Екатеринбург, Новгород, Норильск, Сыктывкар, Хабаровск, Южно-Сахалинск и других.
- Как вам известно, в нашем зоопарке живут два замечательных медведя - Малыш и Семёниха. В данное время у наших «косолапых» период зимней спячки. Но как только наступит тепло, и покажется весеннее солнышко, они вновь будут радовать вас своим присутствием, - сообщает Этнографический музей народов Забайкалья.
В древние времена считалось, что медведь произошёл от человека. Возможно, такое предположение возникло у наших предков из-за того, что они могли вставать на задние лапы и перемещаться только на них.
Медведь считается самым крупным наземным хищником, несмотря на то, что медведи всеядны. Мишки с удовольствием едят не только мясо и рыбу, но и ягоды, траву, кору, листья и, конечно же, мёд.
«Хозяин леса» - так его уважительно называют егеря. Медведь без повода никогда не нападает на человека первым. Жильё людей он старается обойти, и если его не тревожить, он не причинит вреда.
В Этнографическом музее в Улан-Удэ уснули медведь и медведица
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