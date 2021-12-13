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В Этнографическом музее в Улан-Удэ уснули медведь и медведица

В Этнографическом музее в Улан-Удэ уснули медведь и медведица
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Медведи будут спать до весны

Сегодня, 13 декабря отмечается День медведя. Для России этот праздник особенный, так как медведь – национальное животное нашей страны, символ России. Он изображён на гербах многих российских городов, таких как Пермь, Екатеринбург, Новгород, Норильск, Сыктывкар, Хабаровск, Южно-Сахалинск и других.

- Как вам известно, в нашем зоопарке живут два замечательных медведя - Малыш и Семёниха. В данное время у наших «косолапых» период зимней спячки. Но как только наступит тепло, и покажется весеннее солнышко, они вновь будут радовать вас своим присутствием, - сообщает Этнографический музей народов Забайкалья.

В древние времена считалось, что медведь произошёл от человека. Возможно, такое предположение возникло у наших предков из-за того, что они могли вставать на задние лапы и перемещаться только на них.

Медведь считается самым крупным наземным хищником, несмотря на то, что медведи всеядны. Мишки с удовольствием едят не только мясо и рыбу, но и ягоды, траву, кору, листья и, конечно же, мёд.

«Хозяин леса» - так его уважительно называют егеря. Медведь без повода никогда не нападает на человека первым. Жильё людей он старается обойти, и если его не тревожить, он не причинит вреда.
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