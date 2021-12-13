В Бурятии ударят 40-градусные морозы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Декабрьская весна» в республике заканчивается



Этот декабрь для Бурятии аномально тёплый. Временами дневные температуры были и вовсе плюсовыми. Однако теперь на смену по-весеннему тёплой погоде придут настоящие морозы. По данным Бурятского гидрометцентра, в ближайшие дни в республике существенно похолодает. На севере ожидается понижение температуры -44 градусов.



Так, завтра, 14 декабря, по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный 5-10, ночью в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -18,-23, местами -28,-33, местами по Прибайкалью и югу -8,-13, днём -12,-17, местами -22,-27, местами по Прибайкалью югу -7,-12.



В среду, 15 декабря, также переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного снегопада. Ветер северо-западный 6-11, днём в отдельных районах 15-17 м/с. Температура ночью -24,-29, местами -14,-19, по северу до -34,-39, днём -17,-22, местами -11,-16, по северу местами -27,-32.



В четверг, 16 декабря, сохранится облачность и небольшой снег. Ветер ночью западный, днём с переходом на восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -29,-34, местами -21,-26, по северу до -39,-44, по Прибайкалью при снеге -15,-20, днём -18,-23, местами -12,-17, по крайнему северу -28,-33.





