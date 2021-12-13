В Улан-Удэ пройдёт концерт «Белый месяц»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Зрителям обещают концерт, не имеющий аналогов



Концерт «Белый месяц» состоится 16 января в 18:00 на сцене театра оперы и балета.



В концерте, организованным культурным центром «Благость» и Бурятским государственным академическим театром оперы и балета, выступят народная артистка Бурятии Ольга Жигмитова, народный артист Республики Беларусь Максим Павлов, лауреат международных конкурсов Александр Шайкин и камерный оркестра театра.



- Вы посетите концерт, который не имеет аналогов, так как в этом концерте будет вся музыка, посвященная по-настоящему искренней любви к своей родине, к простому человеку, к простому сердцу. Вся эта музыка создана молодым композитором Максимом Павловым, который сам же и будет исполнять её с удивительной певицей, блестящей и уникальной народной артисткой Республики Бурятии Ольгой Жигмитовой, - сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.





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