На форме олимпийцев решили отразить уникальность страны, не прибегая к использованию официальной символики
Байкал попал на парадный комплект спортсменов Олимпийской сборной России – участников зимней Олимпиады в Пекине.
Основная идея формы российских олимпийцев – отразить уникальность страны, не прибегая к использованию официальной символики. Парадный комплект спортсменов и тренировочные футболки украсила карта, собранная из различных географических объектов страны.
- Тёплый парадный комплект — это куртка-пуховик с принтом в виде той самой географической карты. На внутренней стороне куртки нашита подсказка с изображением объектов, размещённых снаружи, — это очертания озера Байкал, Сочи, Сахалина, Камчатки, озера Ладога, Земли Франца-Иосифа, Новосибирских островов, Северной земли, острова Врангеля и Новой Земли, - сообщает championat.com
Официальный экипировщик Олимпийского комитета России компания ZASPORT представила комплекты, в которых спортсмены будут выступать на зимней Олимпиаде в Пекине, а также использовать в повседневной жизни на Играх.
Как сообщает пресс-служба ZASPORT, Россия теперь не только в сердцах олимпийцев, карта-коллаж, собранная из различных географических объектов страны, размещена на парадной форме спортсменов.
До Олимпиады в Пекине осталось меньше двух месяцев, атлеты уже на финальных этапах подготовки. Пока неясно, попадёт ли на Игры бурятская лыжница Алиса Жамбалова.
Озеро Байкал представлено на олимпийской форме сборной России
Общество, Фото:
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