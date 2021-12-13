 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 декабря

12 декабря

Популярное

Озеро Байкал представлено на олимпийской форме сборной России

Озеро Байкал представлено на олимпийской форме сборной России
Общество,  Фото:кадр из сюжета Первого канала
На форме олимпийцев решили отразить уникальность страны, не прибегая к использованию официальной символики

Байкал попал на парадный комплект спортсменов Олимпийской сборной России – участников зимней Олимпиады в Пекине.

Основная идея формы российских олимпийцев – отразить уникальность страны, не прибегая к использованию официальной символики. Парадный комплект спортсменов и тренировочные футболки украсила карта, собранная из различных географических объектов страны.

- Тёплый парадный комплект — это куртка-пуховик с принтом в виде той самой географической карты. На внутренней стороне куртки нашита подсказка с изображением объектов, размещённых снаружи, — это очертания озера Байкал, Сочи, Сахалина, Камчатки, озера Ладога, Земли Франца-Иосифа, Новосибирских островов, Северной земли, острова Врангеля и Новой Земли, - сообщает championat.com

Официальный экипировщик Олимпийского комитета России компания ZASPORT представила комплекты, в которых спортсмены будут выступать на зимней Олимпиаде в Пекине, а также использовать в повседневной жизни на Играх.

Как сообщает пресс-служба ZASPORT, Россия теперь не только в сердцах олимпийцев, карта-коллаж, собранная из различных географических объектов страны, размещена на парадной форме спортсменов.

До Олимпиады в Пекине осталось меньше двух месяцев, атлеты уже на финальных этапах подготовки. Пока неясно, попадёт ли на Игры бурятская лыжница Алиса Жамбалова.
спорт Олимпийские игры

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жители Якутии лепят символ года из снега
Общество, 13.12.2021
Якутяне создают снежные шедевры фигур тигра
Впервые в Москве представят бурятские головные уборы с рогами и косами
Впервые в Москве представят бурятские головные уборы с рогами и косами
Общество, 13.12.2021
Бурятия примет участие в юбилейной выставке народных художественных промыслов России
В Селенгинском районе Бурятии прошло торжественное закрытие Года родного языка
В Селенгинском районе Бурятии прошло торжественное закрытие Года родного языка
Общество, 13.12.2021
В районном доме культуры наградили лучших по изучению бурятского  языка
Медведи из Иркутской зоогалереи не хотят спать
Медведи из Иркутской зоогалереи не хотят спать
Общество, 13.12.2021
В честь праздника косолапых угостили сухариками
Житель Бурятии через суд доказывал, что он немец
Житель Бурятии через суд доказывал, что он немец
Общество, 13.12.2021
Это потребовалось для воссоединения с родственниками в Германии
В Бурятии снизился рост заболеваемости туберкулёзом
В Бурятии снизился рост заболеваемости туберкулёзом
Общество, 13.12.2021
Заместитель главного врача противотуберкулёзного диспансера рассказала о ситуации с этой болезнью
В бурятском центре работает лаборатория медицины и генетики
В бурятском центре работает лаборатория медицины и генетики
Общество, 13.12.2021
В региональном центре выявления талантов у детей организована лаборатория медицины и генетики
Бурятский бренд – буузы в интернете искали 180 тысяч раз
Бурятский бренд – буузы в интернете искали 180 тысяч раз
Общество, 13.12.2021
По данным поисковой системы Яндекс, бурятское блюдо ищут не только в России
Известный в Бурятии поэт пишет картины в стиле «наив»
Известный в Бурятии поэт пишет картины в стиле «наив»
Общество, 13.12.2021
Аркадий Перенов известен не только как поэт, но и как художник
В Улан-Удэ рассказали, сколько снега вывезли в выходные
В Улан-Удэ рассказали, сколько снега вывезли в выходные
Общество, 13.12.2021
В первую очередь отрабатывают наиболее опасные для движения транспорта участки
Леса Бурятии будут усиленно патрулировать перед Новым годом
Леса Бурятии будут усиленно патрулировать перед Новым годом
Общество, 13.12.2021
Большинство жителей Бурятии всё же покупают легальные новогодние деревья
Русские ученики учительницы из Улан-Удэ говорят на бурятском языке без акцента
Русские ученики учительницы из Улан-Удэ говорят на бурятском языке без акцента
Общество, 13.12.2021
Цикл передач про учителей бурятского языка снимается в республике
В Иркутской области приняли закон о выплатах на жильё детям-сиротам
В Иркутской области приняли закон о выплатах на жильё детям-сиротам
Общество, 13.12.2021
Приобретённая жилплощадь будет сразу оформляться в собственность

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^