Озеро Байкал представлено на олимпийской форме сборной России

Общество, Фото: кадр из сюжета Первого канала

На форме олимпийцев решили отразить уникальность страны, не прибегая к использованию официальной символики



Байкал попал на парадный комплект спортсменов Олимпийской сборной России – участников зимней Олимпиады в Пекине.



Основная идея формы российских олимпийцев – отразить уникальность страны, не прибегая к использованию официальной символики. Парадный комплект спортсменов и тренировочные футболки украсила карта, собранная из различных географических объектов страны.



- Тёплый парадный комплект — это куртка-пуховик с принтом в виде той самой географической карты. На внутренней стороне куртки нашита подсказка с изображением объектов, размещённых снаружи, — это очертания озера Байкал, Сочи, Сахалина, Камчатки, озера Ладога, Земли Франца-Иосифа, Новосибирских островов, Северной земли, острова Врангеля и Новой Земли, - сообщает championat.com



Официальный экипировщик Олимпийского комитета России компания ZASPORT представила комплекты, в которых спортсмены будут выступать на зимней Олимпиаде в Пекине, а также использовать в повседневной жизни на Играх.



Как сообщает пресс-служба ZASPORT, Россия теперь не только в сердцах олимпийцев, карта-коллаж, собранная из различных географических объектов страны, размещена на парадной форме спортсменов.



До Олимпиады в Пекине осталось меньше двух месяцев, атлеты уже на финальных этапах подготовки. Пока неясно, попадёт ли на Игры бурятская лыжница Алиса Жамбалова.

