Жители Якутии лепят символ года из снега

Тигр жителя Верхневилюйского улуса предстает перед его односельчанами, как живой. Он огромных размеров и создатель его кажется рядом с ним невысоким человеком. Символы года в Якутии раскрашены в природный окрас хищника и вызывают восхищение у пользователей интернета.





Снежные шедевры символа наступающего года из разных уголков Якутии представил republic.ykt.ru. На сайте отмечается, что с приближением праздников всё больше и больше в улусах республики появляются снежные скульптуры тигра — символа наступающего Нового года.Жители Якутии создают воистину шедевральные фигуры хищника из снега. Скульптура тигра в селе Покровка Амгинского улуса установлена на территории местного клуба. Она была создана мастером Аполлоном Захаровым. Другой большой тигр находится в Берт-Усовском наслеге Усть-Алданского улуса. Мастером является Алексей Слепцов.- Вот такая милая скульптура сделана в Сунтарском улусе. Работа жителей района «Кураҕаччы». И подборку завершает Дмитрий Баппагай, житель Верхневилюйского улуса, - представил скульптуры якутский сайт.В Бурятии ТОС «Светлый» проводит конкурс снежных скульптур. «Милая кошечка» появилась в посёлке Светлый.- Не оскудела наша земля талантами. Наша альтернатива знаменитому фестивалю снежных скульптур провинции Хэлуцзян в городе Харбин,- сообщает паблик «Весь Улан-Удэ».