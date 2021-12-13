В районном доме культуры наградили лучших по изучению бурятского языка
В районном доме культуры «Шахтёр» прошло торжественное закрытие Года родного языка в Селенгинском районе Бурятии.
В праздничном концерте приняли участие участники районного вокального конкурса «В хороводе дружбы», представляющие разные национальные культуры. Представители татарской диаспоры из села Селендума, участник, представивший Казахстан, из улуса Ташир, армянская диаспора, представители азербайджанского народа, представители из Монголии продемонстрировали свои вокальные данные.
- Действительно, какой талантливый и многонациональный народ проживает в нашем Селенгинском районе! - отмечает «Селенгинский вестник».
Также были подведены итоги районного месячника бурятского языка. Ноехонская средняя школа была признана лучшей общеобразовательной организацией по программе «Бурятский язык как родной». А лучшей организацией, реализующей программы изучения бурятского как государственного языка, стала Загустайская средняя школа.И дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Ургы» села Ноехон признано победителем в изучении родного языка.
В Селенгинском районе Бурятии прошло торжественное закрытие Года родного языка
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