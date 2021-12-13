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Житель Бурятии через суд доказывал, что он немец

Житель Бурятии через суд доказывал, что он немец
Общество,  Фото:pixabay.com
Это потребовалось для воссоединения с родственниками в Германии

Житель Бурятии обратился в суд для того, чтобы официально доказать, что по национальности он немец. Потребовалось это для переезда в Германию на постоянное место жительства в качестве позднего переселенца. Мужчина заявил, что намерен воссоединиться с родственниками.

Поздние переселенцы – это потомки этнических немцев, которые раньше проживали на территории республик бывшего СССР, а после 1992 года выехали на постоянное жительство в Германию и получили гражданство этой страны. В обиходе в Германии их называют просто русскими немцами, или возвращенцами. Переселенцы выезжают на ПМЖ в Германию по закону об изгнанных и беженцах, который вступил в силу в 1953 году.

Мужчина официально был записан как представитель другой национальности. Поэтому районный суд отказал ему, ссылаясь на то, что запись о национальности изменению не подлежит.

Тогда мечтающий об Европе мужчина подал апелляционную жалобу. Судебная коллегия Верховного суда Бурятии решение районного суда отменила.

- Вывод суда о том, что мужчина реализовал своё право, добровольно указав свою национальность, не является основанием для отказа в установлении юридического факта принадлежности другой национальности и противоречит конституционным принципам о национальной самоидентификации, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

Отец, дед и бабушка заявителя по национальности немцы. Как следствие, оснований для отказа в установления юридического факта о принадлежности к немецкой национальности для заявителя не было.

- То обстоятельство, что мужчина постоянно проживает и работает в Российской Федерации, не являлось препятствием для установления юридического факта, поскольку заявитель связывает его с необходимостью разрешения вопроса для переезда в Германию на постоянное место жительства в качестве позднего переселенца, для воссоединения с родственниками, - уточнили в суде.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале декабря в Бурятии побывал с официальным визитом генеральный консул Германии в Новосибирске Бернд Финке.
Верховный суд Бурятии

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