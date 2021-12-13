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В Бурятии снизился рост заболеваемости туберкулёзом

В Бурятии снизился рост заболеваемости туберкулёзом
Общество, 
Заместитель главного врача противотуберкулёзного диспансера рассказала о ситуации с этой болезнью

С начала 2000-х стабилизировались и снижаются основные медико-статистические показатели заболеваемости туберкулёзом в России и в Бурятии. За эти годы Российской Федерации удалось выйти из списка стран с высоким бременем туберкулёза. И в Бурятии заболеваемость от туберкулёза снизилась в пять раз в сравнении с «лихими 90-ми». В 2020 году продолжилось снижение показателя на 12,6% до 37,2 на 100 тыс. населения.

Смертность от туберкулёза понизилась на 18,4% до 4,0 на 100 тыс. населения. В прошлом году по поражённости населения туберкулёзом республика занимала 57 место среди 85 субъектов России и 3 место в ДФО.

- При снижении основных показателей инфекции остаются глобальными вызовами туберкулёз с лекарственной устойчивостью и самые тяжёлые её проявления – туберкулёз с множественной и широкой лекарственной устойчивостью, которые хуже излечиваются, лечение их по длительности составляет 20-24 месяца ежедневной химиотерапии, - отмечает замглавного врача Республиканского противотуберкулёзного диспансера Елена Сафронова.

В республике в 2020 году отмечается рост доли пациентов с множественной и широкой лекарственной устойчивостью среди впервые выявленных пациентов на 6,8% до 5,5 на 100 тыс. населения. Второй угрозой является туберкулёз в сочетании с ВИЧ-инфекцией, так называемый «роковой дуэт», в котором риск развития туберкулеза пропорционально увеличивается со стажем ВИЧ-инфекции.

- Для их своевременного выявления важно увеличивать тестирование населения на ВИЧ-инфекцию. Доля такого «дуэта» среди новых случаев туберкулеза значительна - 22,6%. В социальном срезе заболевших преобладают неработающие мужчины трудоспособного возраста, отягощённые бытовым пьянством, без медицинских осмотров 2 года и больше. Отдельно надо сказать о больных ревматическими болезнями, сахарным диабетом, появляются пациенты после трансплантации органов. Все лица с иммунносупрессией имеют риск заболевания туберкулёзом. Подрос туберкулёз и в старческом возрасте в последние годы –рассказала врач.

Кроме того, пандемия COVID-19 с вводимыми ограничительными мерами ухудшила прогноз смертности от туберкулёза в мире при снижении выявления случаев заболевания туберкулезом. Ведущие эксперты мира и России предупреждают о росте туберкулёза как об «УГРОЗЕ НОМЕР 2».

За 11 месяцев текущего года в республике впервые за многие годы отмечен рост общей заболеваемости на 3,5% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. В структуре заболевших значительна доля остротекущих форм туберкулёза, так называемой скоротечной чахотки, септических генерализованных форм. Они выявляются не при медицинских осмотрах, а при обращении за медицинской помощью к терапевтам, врачам общей практики, иногда хирургам, что требует фтизионастороженности в клинической работе врачей большинства специальностей. Неблагоприятным прогностическим признаком является и рост заболеваемости детского населения в 2 раза в сравнении с 2020 годом.

Противотуберкулёзная служба Бурятии проводит мониторинг профилактических осмотров на туберкулёз всеми скрининговыми методами – флюорографическим у взрослых, иммунологическими кожными тестами у детей, методом анализа мокроты у маломобильных граждан, также методическую работу с медицинскими работниками по организации таких осмотров и практическую помощь в диагностике и консультировании лиц с подозрением на туберкулёз. В 2020 году охват профилактическими осмотрами на туберкулёз составил 80,6%, что на 5% меньше уровня 2019 года. За 9 месяце 2021 года он составил 62,7%.

В 2019 году были переоснащены медицинские организации передвижными и стационарными цифровыми флюорографами, что значительно повысило качество медицинских изображений. В консультативную работу фтизиатров внедрены ускоренные методы бактериологической и молекулярно-генетической диагностики.

- Ограничения по COVID-19 ускорили внедрение в ежедневную практику дистанционные формы работы с районными больницами, телемедицинские консультации с федеральными центрами, выездные практики обслуживания больных туберкулёзом на дому в период локдауна. Консультанты и кураторы взрослые и детские из противотуберкулёзного диспансера работают во всех многопрофильных стационарах Улан-Удэ и центральных районных больницах, городских поликлиниках, - поделилась Елена Сафронова.

Показатели эффективности лечения больных туберкулёзом в 2020 году в республике выше среднероссийского показателя за счет внедрения новых эндоскопических методов лечения - 65,5% (РФ 60,1%; по Дальневосточному федеральному округу – 58,5%). Также показатели диспансеризации больных выше среднероссийского показателя по клиническому излечению контингентов – 68,0% (средний показатель по Российской Федерации – 48,2%; по Дальневосточному федеральному округу – 49,4%); абациллированию контингентов – 61,4% (средний показатель по Российской Федерации – 59,0%; по Дальневосточному федеральному округу – 48,5%).



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