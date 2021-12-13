Премия «Серебряный Лучник» – Дальний Восток объявила состав жюри

Общество, Фото: предоставлено организаторами

Среди них есть представительница Улан-Удэ



Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Дальний Восток объявила состав экспертного жюри. В этом году в его состав вошли профессионалы в области PR, маркетинга и медиакоммуникаций из пяти городов ДФО. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 23 декабря на сайте luchnik-vostok.ru.



В январе 2022 года будет объявлено, кто возглавит дальневосточное жюри: по традиции его председателем станет один из членов попечительского совета национальной премии «Серебряный Лучник». В этом году определять победителей приглашены:



• Олеся Бондаренко, пресс-секретарь ООО «Газпром гелий сервис» (Владивосток)

• Наталья Ваулина, учредитель агентства digital-агентства Brand-PR (Владивосток)

• Александр Вяткин, пресс-секретарь губернатора Магаданской области (Магадан)

• Виктория Корнилова, заведующая кафедрой рекламы и связей с общественностью Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) (Якутск)

• Юлия Маркина, доцент Высшей школы медиа, коммуникаций и сервиса Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) (Хабаровск)

• Вячеслав Меркурьев, генеральный директор PR-агентства FEFER (Владивосток)

• Анжелика Мешкова, генеральный директор ТК «МИР-Бурятия», директор ИА «Восток-Телеинформ» (Улан-Удэ)

• Александр Савицкий, директор по развитию РИА PrimaMedia (Владивосток)

• Михаил Соколов, руководитель направления по связям с общественностью ГК «Доброфлот» (Владивосток)

• Павел Ушанов, профессор Высшей школы телевидения Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) (Владивосток)



Заявки на участие в конкурсе коммуникационных проектов принимаются на сайте luchnik-vostok.ru до 23 декабря, затем жюри начнет оценивать проекты. Шорт-лист будет объявлен после новогодних праздников, победителей конкурса наградят в конце января. Оператором региональной премии «Серебряный Лучник» – Дальний Восток выступает коммуникационное агентство АГТ.



Справка:



Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена 25 июня 1997 года Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью (РАСО). За 24 года в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 6000 проектов. «Серебряный Лучник» – Дальний Восток проводится с 2011 года. За это время в конкурсе приняли участие более 300 проектов.













