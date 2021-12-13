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В бурятском центре работает лаборатория медицины и генетики

В бурятском центре работает лаборатория медицины и генетики
Общество,  Фото:pixabay.com
В региональном центре выявления талантов у детей организована лаборатория медицины и генетики

Региональный центр выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодежи Бурятия развивает направление – медицина. В центре организована лаборатория медицины и генетики, оснащённая современным оборудованием.

Согласно протоколу решения совещания у главы республики, центр готов предоставлять свое помещение и оборудование для проведения занятий студентов медицинских колледжей, сообщает республиканский медколледж.

- Преподаватели нашего колледжа ознакомились с имеющимся учебно-методическим материалом с целью дальнейшего планирования своих занятий, - отмечают в колледже.

В республике ощущается острая нехватка медицинских кадров. Привлечение школьников в медицинскую сферу деятельности является приоритетной задачей в профориентационной деятельности учебного заведения. С этой целью преподавателями медицинского колледжа разработана программа обучения школьников, включающая практические занятия, в том числе и на симуляторах.

Между тем, школьники могут принять участие во всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы». Его учредителями являются образовательный фонд «Талант и успех», Научно-технологический университет «Сириус» и Министерство науки и высшего образования России. Конкурс проводится в седьмой раз. К участию приглашаются школьники 7–11 классов и студенты 1-2 курсов сузов (колледжей, техникумов).

- Для ребят эта отличная возможность начать свой путь в науке — воплотить в жизнь свою идею, придумав, создав и представив актуальную инновационную разработку по одной из сфер деятельности, напрямую связанную со Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, - говорят организаторы «Больших вызовов». Заявки принимаются до 15 февраля 2022 года.

В прошлом году десятиклассница из Улан-Удэ победила в этом всероссийском конкурсе. Она стала одной из лучших в номинации «Нанотехнологии» конкурса проектов «Большие вызовы».
медицина

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