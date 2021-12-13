Бурятский бренд – буузы в интернете искали 180 тысяч раз

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По данным поисковой системы Яндекс, бурятское блюдо ищут не только в России



В конце 2020 года буузы стали победителем в народном голосовании конкурса «Вкусы России», а в 2021 — лучшим блюдом в номинации «Национальная кухня» в конкурсе «Сокровища России» журнала National Geographic Traveler. Эти победы отразились на географии и популярности бууз: их стали искать в 1,5 раза чаще, сообщается в паблике «Весь Улан-Удэ».



По данным поисковой системы Яндекс, бурятское блюдо ищут не только в России. Рецепт его изготовления и где его заказать, искали 180 тысяч раз. Пользуются популярностью буузы в таких российских городах, как Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Новосибирск, Чита и, конечно же, Улан-Удэ. В поисках бурятского бренда люди в таких странах, как Украина, Казахстан, США, Южная Корея, Турция. Видимо, уроженцы республики, проживающие в этих странах, желают ощутить вкус родины или же туристы, побывавшие в Бурятии, мечтают снова насладиться этим блюдом.



Диаспоры уроженцев республики объединяют земляков в Казани, Санкт-Петербурге, Москве, Хабаровском крае, Сахалинской области. Дружно живут буряты в Америке, Украине, Германии и других странах мира. А любовь к буузам у бурятов – это вечная страсть, которую они передают другим жителям планеты.

