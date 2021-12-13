 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 декабря

12 декабря

Популярное

Бурятский бренд – буузы в интернете искали 180 тысяч раз

Бурятский бренд – буузы в интернете искали 180 тысяч раз
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По данным поисковой системы Яндекс, бурятское блюдо ищут не только в России

В конце 2020 года буузы стали победителем в народном голосовании конкурса «Вкусы России», а в 2021 — лучшим блюдом в номинации «Национальная кухня» в конкурсе «Сокровища России» журнала National Geographic Traveler. Эти победы отразились на географии и популярности бууз: их стали искать в 1,5 раза чаще, сообщается в паблике «Весь Улан-Удэ».

По данным поисковой системы Яндекс, бурятское блюдо ищут не только в России. Рецепт его изготовления и где его заказать, искали 180 тысяч раз. Пользуются популярностью буузы в таких российских городах, как Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Новосибирск, Чита и, конечно же, Улан-Удэ. В поисках бурятского бренда люди в таких странах, как Украина, Казахстан, США, Южная Корея, Турция. Видимо, уроженцы республики, проживающие в этих странах, желают ощутить вкус родины или же туристы, побывавшие в Бурятии, мечтают снова насладиться этим блюдом.

Диаспоры уроженцев республики объединяют земляков в Казани, Санкт-Петербурге, Москве, Хабаровском крае, Сахалинской области. Дружно живут буряты в Америке, Украине, Германии и других странах мира. А любовь к буузам у бурятов – это вечная страсть, которую они передают другим жителям планеты.
буузы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятский бренд – буузы в интернете искали 180 тысяч раз
Бурятский бренд – буузы в интернете искали 180 тысяч раз
Общество, 13.12.2021
По данным поисковой системы Яндекс, бурятское блюдо ищут не только в России
Известный в Бурятии поэт пишет картины в стиле «наив»
Известный в Бурятии поэт пишет картины в стиле «наив»
Общество, 13.12.2021
Аркадий Перенов известен не только как поэт, но и как художник
В Улан-Удэ рассказали, сколько снега вывезли в выходные
В Улан-Удэ рассказали, сколько снега вывезли в выходные
Общество, 13.12.2021
В первую очередь отрабатывают наиболее опасные для движения транспорта участки
Леса Бурятии будут усиленно патрулировать перед Новым годом
Леса Бурятии будут усиленно патрулировать перед Новым годом
Общество, 13.12.2021
Большинство жителей Бурятии всё же покупают легальные новогодние деревья
Русские ученики учительницы из Улан-Удэ говорят на бурятском языке без акцента
Русские ученики учительницы из Улан-Удэ говорят на бурятском языке без акцента
Общество, 13.12.2021
Цикл передач про учителей бурятского языка снимается в республике
В Иркутской области приняли закон о выплатах на жильё детям-сиротам
В Иркутской области приняли закон о выплатах на жильё детям-сиротам
Общество, 13.12.2021
Приобретённая жилплощадь будет сразу оформляться в собственность
В Бурятии стартует продажа новогодних ёлочек
В Бурятии стартует продажа новогодних ёлочек
Общество, 13.12.2021
Цены остались на прошлогоднем уровне
Все школы Улан-Удэ перейдут на дистанционку
Все школы Улан-Удэ перейдут на дистанционку
Общество, 13.12.2021
Решение начнёт действовать уже со вторника
В Улан-Удэ покрестились осуждённые из колонии строгого режима
В Улан-Удэ покрестились осуждённые из колонии строгого режима
Общество, 13.12.2021
В колонии растёт число осуждённых, принявшие крещение
Главу Бурятии просят разрешить родителям приходить на детские ёлки
Главу Бурятии просят разрешить родителям приходить на детские ёлки
Общество, 13.12.2021
Обращение к Алексею Цыденову записал улан-удэнец
Актриса Бурдрамы печёт новогодние тортики
Актриса Бурдрамы печёт новогодние тортики
Общество, 13.12.2021
Лосолма Протасова играет ведущие роли, воспитывает троих сыновей
В Бурятии водитель спас новорождённого телёнка
В Бурятии водитель спас новорождённого телёнка
Общество, 13.12.2021
Телёнок родился ночью в лесу рядом с трассой
В кинотеатрах покажут фильм про обмен телами русского и бурята
В кинотеатрах покажут фильм про обмен телами русского и бурята
Общество, 13.12.2021
Необычный фильм «Би – русский» сняли в Бурятии
В Бурятии росгвардейцы провели уроки Конституции
В Бурятии росгвардейцы провели уроки Конституции
Общество, 13.12.2021
Для учеников из Улан-Удэ урок провёл сотрудник ОМОН

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^