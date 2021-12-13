В Улан-Удэ провели акцию «Дети Бурятии – граждане России!»
В Бурятии 10 декабря прошла 19-я ежегодная республиканская патриотическая акция по торжественному вручению паспортов Российской Федерации «Дети Бурятии – граждане России!». Мероприятие было посвящено Дню Конституции.
В акции принимали участие учащиеся образовательных организаций республики, достигшие возраста 14 лет. Среди них были активисты, отличники учёбы, спортсмены из 10 муниципальных образований Бурятии.
Помимо официальной церемонии, ребят ждала насыщенная и познавательная развлекательная программа. Они приняли участие в тренинге по командообразованию, для них был организован праздничный обед и коллективный выезд в ТРЦ с кинопоказом.
Напомним, что акция проводится с 2003 года и ежегодно собирает лучших детей из всех муниципальных образований республики, сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.
Лучшим учащимся Бурятии вручили паспорта
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В честь юбилейной даты состоялось награждение сотрудников БНЦ
За гран-при «Байкальской сюиты» борются детские и молодёжные коллективы и солисты
В занятиях участвовало несколько сотен военнослужащих
К богине Янжиме не зарастает тропа паломников
Двухквартирный дом пока состоит на балансе у администрации сельского поселения
Представительница команды стала лучшим игроком турнира
Артисты выступают под окнами больниц
Путешественники продолжили свой путь в сторону Иркутска
Клуб «Явара-Нава» выиграл золотые медали во Франции
До 1 июня подрядчик отловит более 900 собак
Турнир состоялся на родине погибшего борца Юрия Власко
Один из них уже благополучно добрался до дома
Нина Коледнева победила в номинации «Проза для детей»
К российским учителям присоединились педагоги из Монголии
Преподаватель из Бурятии приняла участие в международной конференции