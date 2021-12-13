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Лучшим учащимся Бурятии вручили паспорта

Лучшим учащимся Бурятии вручили паспорта
Общество,  Фото:пресс-служба РЦ ПВТС РБ
В Улан-Удэ провели акцию «Дети Бурятии – граждане России!»

В Бурятии 10 декабря прошла 19-я ежегодная республиканская патриотическая акция по торжественному вручению паспортов Российской Федерации «Дети Бурятии – граждане России!». Мероприятие было посвящено Дню Конституции.

В акции принимали участие учащиеся образовательных организаций республики, достигшие возраста 14 лет. Среди них были активисты, отличники учёбы, спортсмены из 10 муниципальных образований Бурятии.

Помимо официальной церемонии, ребят ждала насыщенная и познавательная развлекательная программа. Они приняли участие в тренинге по командообразованию, для них был организован праздничный обед и коллективный выезд в ТРЦ с кинопоказом.

Напомним, что акция проводится с 2003 года и ежегодно собирает лучших детей из всех муниципальных образований республики, сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.
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