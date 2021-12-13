Лучшим учащимся Бурятии вручили паспорта

Общество, Фото: пресс-служба РЦ ПВТС РБ

В Улан-Удэ провели акцию «Дети Бурятии – граждане России!»



В Бурятии 10 декабря прошла 19-я ежегодная республиканская патриотическая акция по торжественному вручению паспортов Российской Федерации «Дети Бурятии – граждане России!». Мероприятие было посвящено Дню Конституции.



В акции принимали участие учащиеся образовательных организаций республики, достигшие возраста 14 лет. Среди них были активисты, отличники учёбы, спортсмены из 10 муниципальных образований Бурятии.



Помимо официальной церемонии, ребят ждала насыщенная и познавательная развлекательная программа. Они приняли участие в тренинге по командообразованию, для них был организован праздничный обед и коллективный выезд в ТРЦ с кинопоказом.



Напомним, что акция проводится с 2003 года и ежегодно собирает лучших детей из всех муниципальных образований республики, сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.

