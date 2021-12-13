В Улан-Удэ рассказали, сколько снега вывезли в выходные

- За 11-12 декабря комбинатом вывезено 850 м3 снега с улиц города. Также подсыпаны наиболее опасные участки магистралей и улиц в целях обеспечения комфортного и безопасного движения горожан, - заявили в мэрии.











Снег с улиц Улан-Удэ убирают в круглосуточном режиме и в выходные дни, сообщает комитет городского хозяйства.В первую очередь отрабатывают наиболее опасные для движения транспорта участки: крутые спуски и подъёмы, мосты, эстакады, тоннели, тормозные площадки на перекрестных улицах и остановках общественного транспорта.За уборку снега и очистку прилегающих территорий земельных участков, зданий, строений и сооружений отвечают собственники.Приём заявок на подсыпку и уборку улиц ведётся по телефонам круглосуточной диспетчерской службы комбината по благоустройству: 69-84-98, 37-96-46, 44-46-77.