В Бурятии стартует продажа новогодних ёлочек

Цены остались на прошлогоднем уровне
В Бурятии стартует продажа новогодних деревьев. В 2020 году цены начинались от 350 рублей за полутораметровое дерево, и около 500 рублей за трехметровое. Сейчас цены останутся в прежних границах, сообщил замруководителя республиканского агентства лесного хозяйства Виктор Томин.
Сосны на официальную продажу вырубают в основном в местах, где необходимо проводить лесохозяйственные противопожарные вырубки.
- Покупка настоящей сосны – это не нанесённый вред лесу, а возможность использовать сосны, которые и так должны быть вырублены, - подчеркнул Виктор Томин.
В этом году продажа деревьев для новогодних праздников начинается традиционно с 15 декабря.
Порядок заготовки сосен на территории лесного фонда остался прежним. Право на заготовку новогодних деревьев имеют только юрлица или индивидуальные предприниматели по результатам аукциона.
- Республиканским агентством лесного хозяйства уже проведены четыре аукциона на заготовку новогодних деревьев. По результатам аукционов сейчас заключаются договоры купли-продажи лесных насаждений с 13 учреждениями и индивидуальными предпринимателями, - отметил Виктор Томин.
Ёлки можно приобрести в 17 районах республики: Баргузинском, Хоринском, Муйском, Джидинском, Закаменском, Бичурском, Тарбагатайском, Еравнинском, Заиграевском, Кяхтинском, Кижингинском, Иволгинском, Кабанском, Мухоршибирском, Баунтовском, Северо-Байкальском и Курумканском.
В Улан-Удэ продажу организует Забайкальская база авиационной охраны лесов по адресу ул. Шевченко, 130.
Жителям Бурятии лучше купить ёлку, чем срубать её самостоятельно. За незаконную вырубку грозят штрафы.
- Предупреждаем желающих самостоятельно отправиться в лес и срубить любую понравившуюся ель или молодое хвойное дерево для новогоднего праздника, что размер вреда от незаконной рубки одного хвойного дерева на территории лесного фонда составляет от 600 до 5 000 рублей. Ущерб в декабре-январе, в соответствии с постановлением правительства РФ, увеличивается в два раза, - уточнил замруководителя агентства лесного хозяйства.
Кроме возмещения вреда, нарушитель будет должен заплатить штраф в размере от 3 000 рублей. А если нанесённый лесному фонду вред составит свыше 5 000 рублей, за это предусмотрена уголовная ответственность.
В Бурятии стартует продажа новогодних ёлочек
Общество, Фото:
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