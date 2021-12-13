Бурятскому научному центру исполнилось 55 лет

В честь юбилейной даты состоялось награждение сотрудников БНЦ



10 декабря в Улан-Удэ состоялось заседание учёного совета Бурятского научного центра, посвящённое 55-летию БНЦ СО РАН. В расширенном заседании приняли участие представители министерства образования и науки РБ, руководство вузов (ВСГУТУ, ВСГИК, БГУ, БГСХА), руководство институтов (ГИН СО РАН, ИОЭБ СО РАН, БИП СО РАН, ИФМ СО РАН, ИМБТ СО РАН), научные сотрудники ОРЭИ БНЦ СО РАН, специалисты научно-вспомогательных и производственных отделов центра. Поздравления с юбилеем в адрес центра поступили из Новосибирска, Иркутска, Омска и Якутска.



Помимо доклада «БНЦ СО РАН: 55 лет деятельности и перспективы развития» и презентации юбилейного буклета, прошло награждение сотрудников и поздравление коллег.



Ведомственными наградами министерства науки и высшего образования РФ были награждены следующие сотрудники БНЦ.



Медалью «За вклад в реализацию государственной политики в области научно-технологического развития»:

- ведущий научный сотрудник отдела региональных экономических исследований, д.соц.н. Юлия Бюраева;

- начальник отдела междисциплинарных и инициативных научных проектов Юрий Добровенский.



Медалью «За безупречный труд и отличие» III степени:

- главный бухгалтер – начальник ФЭО Наталья Оленникова.



Присвоено почётное звание «Заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН»:

- Галине Базаровой, к.и.н., директору федерального государственного бюджетного учреждения науки Бурятского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук;

- Вере Лыксоковой, д.и.н, доцент, зав. архивом.



Также состоялось награждение почётными грамотами Сибирского отделения Российской академии наук и БНЦ СО РАН. Об этом сообщает пресс-служба Бурятского научного центра.



