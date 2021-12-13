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Кубок Бурятии по мини-футболу достался БГУ

Кубок Бурятии по мини-футболу достался БГУ
Общество,  Фото:ССК «Байкальские волки»
Представительница команды стала лучшим игроком турнира

В Бурятии разыграли кубок республики по мини-футболу среди женских команд. Участие в соревнованиях приняли 6 сборных.

Победителем кубка стала команда Бурятского госуниверситета. В группе девушки БГУ играли с командами Хоринского района и «ВСГУТУ-2». В группе заняли первое места и прошли в полуфинал, где сыграли с Селенгинским районом со счётом 6:1. В финале команда БГУ встретилась с ВСГУТУ, обыграв их со счётом 4:0.

- Последняя встреча с ВСГУТУ прошла не очень удачно. Но, на этот раз, посмотрев и проанализировав свои ошибки, мы подкорректировали игру и сыграли намного лучше, - рассказали в команде.

Кроме этого, капитан команды женской сборной по футболу БГУ Кристина Сафонова стала лучшим игроком турнира. Об этом сообщает ССК «Байкальские волки».
Бурятия мини-футбол спорт кубок кубок Бурятии БГУ

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