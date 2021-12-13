Кубок Бурятии по мини-футболу достался БГУ

Представительница команды стала лучшим игроком турнира



В Бурятии разыграли кубок республики по мини-футболу среди женских команд. Участие в соревнованиях приняли 6 сборных.



Победителем кубка стала команда Бурятского госуниверситета. В группе девушки БГУ играли с командами Хоринского района и «ВСГУТУ-2». В группе заняли первое места и прошли в полуфинал, где сыграли с Селенгинским районом со счётом 6:1. В финале команда БГУ встретилась с ВСГУТУ, обыграв их со счётом 4:0.



- Последняя встреча с ВСГУТУ прошла не очень удачно. Но, на этот раз, посмотрев и проанализировав свои ошибки, мы подкорректировали игру и сыграли намного лучше, - рассказали в команде.



Кроме этого, капитан команды женской сборной по футболу БГУ Кристина Сафонова стала лучшим игроком турнира. Об этом сообщает ССК «Байкальские волки».

