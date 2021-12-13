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В Бурятии водитель спас новорождённого телёнка

В Бурятии водитель спас новорождённого телёнка
Общество,  Фото:Svodka38
Телёнок родился ночью в лесу рядом с трассой

В Тункинском районе Бурятии водитель спас новорождённого телёнка. Он родился ночью на дороге и уже начал замерзать на морозе. Видео опубликовали в иркутском паблике Svodka38.

- Ехали с Аршана, на дороге увидели мужчину с телёнком и коровой, малыш родился ночью в лесу и стал уже замерзать, хозяин пошёл на поиски и нашёл… Помогли оперативно доставить ребёнка домой к печке и в баньку, - рассказал автор видео.

Водитель разрешил положить новорождённого телёнка в багажник своей машины. Малыша показали с близкого ракурса.

- Всё, дитё домой приехало. Телёнок только что родился, мама родила его в лесу. Мы его спасли, и всё у тебя будет хорошо, не переживай. Ты такой же бык, как и я, – обратился водитель к детёнышу.

Автомобилист отметил, что у телёнка были сильно отморожены конечности. Если бы не помощь неравнодушного водителя, детёныш наверняка бы погиб.

видео - Svodka38

В комментариях жители единогласно оценили поступок мужчины. Многие поблагодарили водителя за то, что он не проехал мимо: «Спасателю здоровья, молодец! Помогайте друг другу, ведь оно того стоит», «Спасибо, мимо не проехали», «Автор человек с большой буквы, респект таким людям! «Не «зажлобил» в ухоженную машину телёнка увезти», «Молодец, реально помог в трудную минуту. От души огромное спасибо».



водители домашние животные коровы

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