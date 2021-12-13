Иркутские дзюдоисты победили на клубном чемпионате Европы

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Клуб «Явара-Нава» выиграл золотые медали во Франции



Иркутские дзюдоисты Махмадбек Махмадбеков и Мурад Чопанов в составе команды клуба из Санкт-Петербурга «Явара-Нава» победили на клубном чемпионате Европы – Лига чемпионов 2021. Турнир проходил 11 декабря в Париже во Франции.



Соперниками мужской команды стали шесть клубов. На турнире Махмадбек Махмадбеков в весовой категории до 73 кг провёл две схватки, которые завершились уверенной победой. Мурад Чопанов в весе до 66 кг выиграл в финальной встрече иппоном.



В итоге золотые медали получили спортсмены российского клуба «Явара-Нава». Серебряным призёром стал сербский клуб «Ред Стар Белград». Бронзовые медали – у клубов «Голден Гори» (Грузия) и «Абенсберг» (Германия). Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

