Клуб «Явара-Нава» выиграл золотые медали во Франции
Иркутские дзюдоисты Махмадбек Махмадбеков и Мурад Чопанов в составе команды клуба из Санкт-Петербурга «Явара-Нава» победили на клубном чемпионате Европы – Лига чемпионов 2021. Турнир проходил 11 декабря в Париже во Франции.
Соперниками мужской команды стали шесть клубов. На турнире Махмадбек Махмадбеков в весовой категории до 73 кг провёл две схватки, которые завершились уверенной победой. Мурад Чопанов в весе до 66 кг выиграл в финальной встрече иппоном.
В итоге золотые медали получили спортсмены российского клуба «Явара-Нава». Серебряным призёром стал сербский клуб «Ред Стар Белград». Бронзовые медали – у клубов «Голден Гори» (Грузия) и «Абенсберг» (Германия). Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутские дзюдоисты победили на клубном чемпионате Европы
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