В Иркутской области проходит творческая ассамблея

За гран-при «Байкальской сюиты» борются детские и молодёжные коллективы и солисты



В Иркутской области ассамблея искусств детского и молодёжного творчества «Байкальская сюита» выходит на финишную прямую. В конкурсной ассамблее выступают детские и молодёжные коллективы, а также солисты, занимающиеся в жанрах хореографии, вокала, инструментального и театрального искусства из области и других регионов РФ.



Первый отборочный этап прошёл в форме заочных просмотров и прослушиваний по представленным видеоматериалам. В нём приняли участие почти четыре тысячи молодых артистов: 385 солистов и 347 коллективов.



Во второй этап прошли лауреаты первой степени. Это 244 коллектива и солиста. Они приглашены в Иркутскую область на очные прослушивания. Выступления проходят по графику.



12 декабря сцену Иркутского энергетического колледжа заняли конкурсанты театрального направления. Жюри оценили артистов в номинациях «Театр миниатюр» и «Кукольный театр», а чтецы продемонстрировали своё владение художественным словом. В этот же день параллельно работала вторая площадка ассамблеи. В Иркутской областной детской школе искусств прозвучали вальсы, увертюры, переборы, попурри на духовых и различных народных инструментах. Выступили ложкари, балалаечники, аккордеонисты, а также ансамбли домристов и чанзистов.



18 декабря конкурсантов по классу «Вокал» примет дворец детского и юношеского творчества Иркутска. А 19 декабря в Ангарске на сцене ДК «Современник» развернутся хореографические баталии.



Обладателей гран-при определят по каждому направлению. Исполнители и руководители коллективов после выступлений получат обратную связь от жюри, в состав которого вошли ведущие специалисты по жанрам творчества из Тюмени, Красноярска Иркутска, Ангарска и Читы. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.



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