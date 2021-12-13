Екатерина Карнакова выиграла серебряную награду соревнований
11 декабря в Таиланде завершилось первенство мира по тайскому боксу. Спортсменка из Бурятии Екатерина Карнакова стала серебряным призёром турнира.
В финале Екатерина билась против британки Элинор Пейдж Харбер. В поединке за первое место очень спорная победа была присуждена спортсменке из Великобритании. Об этом сообщает федерация тайского бокса Бурятии.
Напомним, ранее на этом же первенстве ещё одна спортсменка республики стала серебряным призёром соревнований.
Ещё одна тайбоксёр из Бурятии стала призёром первенства мира
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