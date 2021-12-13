Ещё один спортсмен республики стал серебряным призёром
С 7 по 11 декабря в Нижневартовске проходил XVIII кубок мира по боксу нефтяных стран среди мужчин и женщин 19-40 лет памяти Героя социалистического труда Ф.К. Салманова. В соревнованиях приняли участие 139 боксёров национальных сборных 16 стран в 6 женских и 13 мужских весовых категориях.
В турнире приняли участие спортсмены сборной команды Бурятии по боксу. Мастер спорта Баир Батлаев стал обладателем золотой медали соревнований в весовой категории до 51 кг. Спортсмен тренируется под руководством Доржо Шаргакшанова и Алексея Сенотрусова.
КМС Альберт Гатауллин стал финалистом международного турнира в весовой категории до 54 кг. Тренер боксёра - Бато-Мунко Ванкеев. Об этом сообщает пресс-служба федерации бокса РБ.
Боксёр Бурятии выиграл кубок мира нефтяных стран
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